«Φωτιά» στα κόκκινα: Πέντε nail trends που θα κυριαρχήσουν αυτό το φθινόπωρο

Πέντε σχέδια, με πρωταγωνιστή το κόκκινο, που θα γίνουν το απόλυτο trend το φετινό φθινόπωρο 

«Φωτιά» στα κόκκινα: Πέντε nail trends που θα κυριαρχήσουν αυτό το φθινόπωρο
Αν υπάρχει κάποιο χρώμα νυχιών που δεν θα πάψει ποτέ να είναι της μόδας, αυτό είναι το κόκκινο. Είναι ένα χρώμα που συνήθως συνδέεται με την αίσθηση της τόλμης, της σεξουαλικότητας και της αυτοπεποίθησης, αλλά είναι επίσης ένα κλασικό χρώμα που ταιριάζει σχεδόν σε όλους.

Ενώ το κόκκινο μανικιούρ είναι διαχρονικό και μινιμαλιστικό, το να παίζεις με το κόκκινο βερνίκι νυχιών δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράς μονόχρωμα σχέδια όλη την ώρα - και σίγουρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιορίζεσαι σε μία απόχρωση του κόκκινου.

Τα κόκκινα βερνίκια νυχιών διατίθενται σε μια ποικιλία αποχρώσεων, από φωτεινό, κόκκινο του μήλου έως βαθύ κόκκινο του κρασιού. Και ακόμα καλύτερα; Υπάρχει μια ατελείωτη ποικιλία σχεδίων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε το μανικιούρ σας διασκεδαστικό και τολμηρό. Από κόκκινα, μικροσκοπικά σε γαλλικό σχήμα μέχρι κόκκινα οβάλνύχια.

Για να σας βοηθήσω να προετοιμαστείτε για το επόμενο μανικιούρ σας, έχω συγκεντρώσει 17 υπέροχα κόκκινα μανικιούρ που μπορείτε να φορέσετε σε οποιαδήποτε εποχή — ειδικά το φθινόπωρο.

  • «Blood Red»

Τα έντονα κόκκινα χρώματα συνδέονται στενά με το καλοκαίρι, οπότε αν είστε λάτρης των κόκκινων νυχιών όλο το χρόνο και θέλετε να μεταφέρετε αυτό το χρώμα και σε άλλες εποχές, ένα βαθύ, σκούρο, «αιματίσιο» κόκκινο χρώμα είναι η πιο προφανής επιλογή.

https://www.instagram.com/p/DArLPQNT4dU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
  • Γαλλικό μανικιούρ ala red

Το γαλλικό μανικιούρ είναι το πιο κλασικό σχέδιο νυχιών που υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να λέει ότι οι λευκές άκρες είναι η μόνη επιλογή. Προσθέστε μια επιπλέον πινελιά στο παραδοσιακό σχέδιο επιλέγοντας αντί για λευκές άκρες, κόκκινες άκρες σε χρώμα κρασιού.

https://www.instagram.com/p/DCwJmZwMfD_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
  • Κόκκινο βουργουνδί με ροζ λεπτομέρειες

Το βαθύ κόκκινο χρώμα στα νύχια είναι πάντα εντυπωσιακό, αλλά προσθέτοντας μια λαμπερή ροζ επικάλυψη το ανεβάζετε σε άλλο level.

https://www.instagram.com/p/CjYB_gWs-Sh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
  • Criss-Cross French

Το γαλλικό μανικιούρ δεν χρειάζεται να είναι βαρετό. Δώστε ελεύθερη έκφραση στη δημιουργικότητά σας με ένα κομψό, κόκκινο, criss-cross σχέδιο.

https://www.instagram.com/p/CmefzOuOg5H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
  • Ιριδίζον κόκκινο

Δεν υπάρχει τίποτα κακό με ένα απλό κόκκινο μανικιούρ, αλλά αν θέλετε να επιτύχετε ολοκληρωμένο look με ένταση, δοκιμάστε ένα βελούδινο cat-eye look.

https://www.instagram.com/p/CnhWuXjOT6y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
  • Η κόκκινη καρδιά κυριαρχέι και φέτος

Τα νύχια με καρδιές δεν είναι μόνο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αν ψάχνετε για ένα ρομαντικό και μινιμαλιστικό σχέδιο, η επιλογή κόκκινης καρδιάς πάνω σε nude ή διαφανές χρώμα είναι η πιο chic επιλογή που θα μπορούσατε να κάνετε.

https://www.instagram.com/p/DFhnAfpMHgy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
  • Φωτεινό κόκκινο με καρό σχέδιο

Τίποτα δεν ξεπερνά ένα κλασικό κόκκινο σχέδιο, αλλά ένα ασπρόμαυρο νύχι μπορεί να σας βοηθήσει να προσθέσετε μία πιο χαριτωμένη και μοντέρνα νότα.

https://www.instagram.com/p/C7UYMu7JSZ-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

