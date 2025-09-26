Αναβρασμός στο Χόλιγουντ: 1.200 υπογραφές κατά του μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών ιδρυμάτων

Δύο αντίθετες επιστολές υποστήριξης και καταδίκης του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα χωρίζουν την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία σε αντιμαχόμενα «στρατόπεδα» 

Αναβρασμός στο Χόλιγουντ: 1.200 υπογραφές κατά του μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών ιδρυμάτων

Η πινακίδα του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες

AP/Damian Dovarganes
Περί τα 1.200 μέλη της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας υπογράφουν ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας κατά της έκκλησης για μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών ιδρυμάτων, την οποία υπέγραψαν χιλιάδες ηθοποιοί και σκηνοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των Χαβιέ Μπαρδέμ και Έμμα Στόουν, για να καταγγείλουν τον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτή η έκκληση για μποϊκοτάζ «ενισχύει την αντισημιτική προπαγάνδα» και ισοδυναμεί με «παραπληροφόρηση που υποστηρίζει την αυθαίρετη λογοκρισία», σύμφωνα με την επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες από το περιοδικό Variety και υπογράφεται, μεταξύ άλλων, από τους ηθοποιούς Λιβ Σράιμπερ, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τζιν Σίμονς και Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, από την Σάρον Όσμπορν και τον διευθύνοντα σύμβουλο της FOX Entertainment Global, Φερνάντο Ζέου.

Οι υπογράφοντες καταγγέλλουν επίσης ότι στην έκκληση για μποϊκοτάζ γίνεται αναφορά στους "ασαφείς" χαρακτηρισμούς "συνενοχή" ή "ανάμειξη".

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, υπό το λάβαρο της συλλογικότητας Film Workers for Palestine, χιλιάδες καλλιτέχνες δεσμεύτηκαν να σταματήσουν κάθε συνεργασία με ισραηλινούς πολιτιστικούς φορείς (φεστιβάλ, παραγωγούς, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς κ.λ.π.) που «εμπλέκονται στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

«Ποιος θα αποφασίσει ποιοι Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και κινηματογραφικοί φορείς είναι «συνένοχοι»; Μια επιτροπή του Μακαρθισμού που συντάσσει μαύρες λίστες; Ή μήπως η «συνενοχή» είναι απλώς ένα μέσο για να μποϊκοτάρουν όλους τους Ισραηλινούς και τους σιωνιστές (...) ανεξάρτητα από το τι δημιουργούν ή σκέφτονται», αναφέρει η επιστολή.

Η έκκληση της Film Workers for Palestine, η οποία πλέον αριθμεί περίπου 8.000 υπογράφοντες, προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το επιχείρημα αναφέροντας παραδείγματα «συνενοχής»: αυτό «περιλαμβάνει τη συγκάλυψη ή τη δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ ή/και τη συμμαχία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει», υπογραμμίζει το κείμενο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ένας αυξανόμενος αριθμός Δυτικών κινηματογραφιστών, μουσικών και συγγραφέων έχει ζητήσει πολιτιστικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, εγείροντας ανησυχίες μεταξύ ορισμένων Ισραηλινών καλλιτεχνών που ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται εναντίον της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

