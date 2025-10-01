Λευτέρης Πανταζής: «Έχω ξανά την ανάγκη να κάνω παιδί»

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν», αποκαλύπτοντας την έντονη επιθυμία του να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί. Ο γνωστός τραγουδιστής παραδέχτηκε πως νιώθει έτοιμος να ζήσει ξανά τη συγκίνηση και τη χαρά της πατρότητας, ενώ εξήγησε τους λόγους που αυτό το όνειρο έχει τόσο μεγάλη σημασία για εκείνον.

Αναφερόμενος στη μοναχοκόρη του, Κόνι, την οποία απέκτησε με τη Ζώζα Μεταξά, ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε με ειλικρίνεια για την σχέση τους σήμερα. Όπως είπε, η κόρη του πλέον έχει χαράξει τη δική της πορεία, κάτι που τον ωθεί να αναζητήσει ξανά το βίωμα της πατρότητας.

«Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα, το συναίσθημα του να δώσεις αγάπη. Δεν πρόλαβα να το δώσω στην κόρη μου την Κόνι και τώρα η Κόνι μεγάλωσε και κάνει τη ζωή της. Έχω ξανά την ανάγκη να δώσω όλο αυτό», ανέφερε συγκινημένος.

Παράλληλα, τόνισε πως η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται μόνο με το παρελθόν, αλλά και με την προσωπική του ανάγκη για ανανέωση:

«Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη και θα με βάλει σε μια καινούργια πορεία. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος για αυτό, δεν με πήραν και τα χρόνια, τώρα ξεκινάω. Έχω προσφέρει τόση αγάπη και τόση ευγνωμοσύνη, που νομίζω χρειάζομαι ανταπόδοση».

Με τα λόγια του, ο Λευτέρης Πανταζής μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα προσωπικό κομμάτι της ζωής του, αποδεικνύοντας πως η επιθυμία για αγάπη και οικογένεια παραμένει ζωντανή, ανεξαρτήτως ηλικίας.