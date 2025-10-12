Ελένη Τσολάκη: «Πήγα στο νοσοκομείο αλλά έγινε λανθασμένη διάγνωση»

Η Ελένη Τσολάκη, στην έναρξη της εκπομπής της αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια του ANT1, το βράδυ του Σαββάτου επισκέφθηκε το νοσοκομείο, ωστόσο έγινε λανθασμένη διάγνωση και της χορηγήθηκε ακατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

«Ακούω, δόξα το Θεό. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο και την προηγούμενη Κυριακή ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για μένα γιατί δεν άκουγα ούτε από το δεξί μου αυτί, ούτε από το αριστερό. Με πάρα πολύ υψηλό πυρετό, λόγω μια ίωσης μάλλον. Πήγα το Σάββατο βράδυ στο νοσοκομείο αλλά έγινε μια λανθασμένη διάγνωση με αποτέλεσμα η φαρμακευτική αγωγή που μου δόθηκε να δυσχαιρένει την κατάσταση μου. Καθυστέρησα λίγο να γίνω καλά. Τέλος καλό, όλα καλά», είπε η Ελένη Τσολάκη στην έναρξη της εκπομπής της.