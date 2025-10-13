Γιώργος Τσαλίκης και Γιάννης Κατσίγιαννης κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι

Ο Γιώργος Τσαλίκης συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Γιάννη Κατσίγιαννη στο νέο ανεβαστικό τραγούδι «Μανταλάκια», που ήδη έχει γίνει χιτ. Το τραγούδι, σε στίχους και μουσική του Μάκη Στεργίου, κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company, σε συνεργασία με τη Gold Records.

Το «Μανταλάκια» συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τον παραδοσιακό με τον σύγχρονο ήχο, δημιουργώντας ένα κομμάτι που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό.

Το τραγούδι συνοδεύεται επίσης με ένα συναρπαστικό video clip σε σκηνοθεσία Ερμή Κοντούδη. Ο Γιώργος Τσαλίκης με τη μοναδική του ενέργεια και ο Γιάννης Κατσίγιαννης με τη χαρακτηριστική του χροιά έρχονται να μας απογειώσουν!