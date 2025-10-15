Τσάνινγκ Τέιτουμ: Τα τρυφερά τετ α τετ με την 26χρονη σύντροφό του στο «κόκκινο χαλί» - Βίντεο

Πιο ερωτευμένος από ποτέ εμφανίστηκε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Roofman, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI).

Την Τρίτη, ο 45χρονος σταρ απαθανατίστηκε να ανταλλάσσει φιλιά στο κόκκινο χαλί με την σύντροφό του, Ίνκα Γουίλιαμς.

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ με την Ίνκα Γουίλιαμς / AP

Το 26χρονο μοντέλο μαγνήτισε τα φλας με ένα ασύμμετρο μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ μέχρι τους κοιλιακούς και ραφές τύπου κορσέ. Το εντυπωσιακό look της ολοκλήρωσε με χρυσά κοσμήματα και ψηλοτάκουνα peep-toe.

Ο Τέιτουμ επέλεξε επίσης total black look, με φαρδύ double-breasted σακάκι, παντελόνι με πιέτες και T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη.

Channing Tatum arrives with Inka Williams to the "Roofman" BFI London Film Festival headline gala. ? pic.twitter.com/DjOWV2nXyM — E! News (@enews) October 14, 2025

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μόλις τον περασμένο μήνα, στην πρεμιέρα του «Demon Slayer: Infinity Castle» στο Λος Άντζελες — όπου ο ηθοποιός συνοδευόταν και από τη 12χρονη κόρη του, Έβερλι.

Πρόσωπο από το περιβάλλον του Τέιτουμ αποκάλυψε στο «People» ότι ο ηθοποιός ήθελε να περάσει λίγος καιρός πριν γνωρίσει η μικρή τη νέα του σύντροφο. «Ο Τσάνινγκ είναι πολύ προστατευτικός με την Έβερλι. Η Ίνκα δεν τη γνώρισε αμέσως, αλλά πλέον τα πάνε υπέροχα», ανέφερε.

Ο Τέιτουμ έχει αποκτήσει την Έβερλι με την Τζένα Ντιούαν, με την οποία υπήρξε παντρεμένος από το 2009 έως το 2019.

Το ειδύλλιο του 45χρονου ηθοποιού με την 26χρονη Ίνκα ξεκίνησε το 2025, έπειτα από τον πολυσυζητημένο χωρισμό του από τη Ζόι Κράβιτς το 2024.

Channing Tatum Kisses Girlfriend Inka Williams on Red Carpet at 'Roofman' Screening in London https://t.co/xQNAXr5xnr — People (@people) October 14, 2025

