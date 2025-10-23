Κώστας Πρέκας: «Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου, ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα»

Για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησία με την σύντροφό του και το αναπόφευκτο φαινόμενο του θανάτου μίλησε σε συνέντευξή του στο «Happy Day» ο Κώστας Πρέκας.

«Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα. Σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει ο θάνατος, δεν τον φοβάμαι. Ευτυχώς είμαι πολύ καλά στην υγεία μου», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Σε ερώτηση για τον ενδεχόμενο γάμο, ο ηθοποιός ξεκαθαρίζει: «Είμαι ερωτευμένος. Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα για τον γάμο».

