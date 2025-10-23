Κώστας Πρέκας: «Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου, ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα»
Η εξομολόγηση του ηθοποιού για τον θάνατο και το ενεδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησία με την σύντροφό του και το αναπόφευκτο φαινόμενο του θανάτου μίλησε σε συνέντευξή του στο «Happy Day» ο Κώστας Πρέκας.
«Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα. Σε λίγο καιρό θα με συντροφεύσει ο θάνατος, δεν τον φοβάμαι. Ευτυχώς είμαι πολύ καλά στην υγεία μου», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.
Σε ερώτηση για τον ενδεχόμενο γάμο, ο ηθοποιός ξεκαθαρίζει: «Είμαι ερωτευμένος. Έχω κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό μου. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα για τον γάμο».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
To NBA «τελείωσε» τους Μπίλαπς και Ροζίερ μετά τη σύλληψή τους
19:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Ο Βανς επισκέπτεται τον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ
19:23 ∙ LIFESTYLE