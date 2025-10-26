Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν κατακτά τις πασαρέλες εν μέσω του διαζυγίου των διάσημων γονιών της

Η 17χρονη θέλει να εξερευνήσει τον κινηματογράφο, πίσω από τις κάμερες και θα συνεχίσει τις σπουδές της σε αυτή την κατεύθυνση

Newsbomb

Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν κατακτά τις πασαρέλες εν μέσω του διαζυγίου των διάσημων γονιών της
AP
LIFESTYLE
2'
Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά και η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ, κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν κάνει τα πρώτα της βήματα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά σε μία διαφορετική διαδρομή. Βαδίζει στις πασαρέλες του κόσμου και αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο σέξι νεαρά μοντέλα.

Η πρόσφατη συμμετοχή της στην επίδειξη μόδας του Christian Dior φέτος, εν μέσω της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, την εδραίωσε ως ένα από τα πιο περιζήτητα ανερχόμενα μοντέλα, αν κανένας από τους γονείς της δεν ήταν παρόντες. Μία απουσία που επίσης προκάλεσε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, καθώς το ζευγάρι χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου, στρέφοντας την προσοχή στην οικογένεια.

Το περιοδικό Nylon την ονόμασε «It Girl» και την παρουσίασε στο εξώφυλλο του τεύχους Αυγούστου 2025, μια αναγνώριση που ενισχύει τη θέση της στον κλάδο.

Γεννημένη στις 7 Ιουλίου 2008 στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών , η Σάντεϊ Ρόουζ είναι η πρωτότοκη κόρη του γάμου της Κίντμαν και του Έρμπαν. Μεγάλωσε μαζί με τη μικρότερη αδερφή της, Φέιθ Μάργκαρετ , και δύο μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια, την Μπέλα και τον Κόνορ, από την προηγούμενη σχέση της ηθοποιού με τον Τομ Κρουζ .

Η ανατροφή της Sunday Rose καθοδηγήθηκε από δύο βασικούς κανόνες που επέβαλαν οι γονείς της: να μην μπαίνει στον κόσμο της μόδας πριν από την ηλικία των 16 ετών και να δίνει πάντα προτεραιότητα στο σχολείο .

CWC LAFC ES Tunisie Soccer

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν παρακολουθούν από τις κερκίδες τον αγώνα ποδοσφαίρου του Ομίλου Δ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μεταξύ της Λος Άντζελες FC και της ES Tunisie στο Νάσβιλ του Τενεσί (Ιούνιος 2025)

AP/George Walker IV

Το άλμα της Sunday Rose στο μόντελινγκ έγινε τον Οκτώβριο του 2024, όταν, σε ηλικία 16 ετών, άνοιξε την επίδειξη της Miu Miu στο Παρίσι.

Η παρουσία διασημοτήτων όπως ο Γουίλιαμ Νταφόε, η Χίλαρι Σουάνκ, η Άλεξα Τσανγκ, η Κάρα Ντελεβίν και η τραγουδίστρια Μίνι στην ίδια πασαρέλα υπογράμμισε το μέγεθος της εκδήλωσης.

Η νεαρή έχει περπατήσει σε πασαρέλες για την Khaite και την Calvin Klein, και έχει συνεργαστεί ως το πρόσωπο της Omega.

Η Σάντεϊ Ρόουζ έχει εκφράσει την επιθυμία της να εξερευνήσει τον κινηματογράφο, όχι ως ηθοποιός, αλλά πίσω από την κάμερα, και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνεχίσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως παιδί, εμφανίστηκε σε μικρές εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές με πρωταγωνίστρια τη μητέρα της και χάρισε τη φωνή της σε έναν χαρακτήρα στην ταινία Angry Birds Movie 2.

