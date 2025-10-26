Τζένη Καζάκου: «Δεν μου έλειψε η φιγούρα του παππού μου Κώστα Καζάκου»

Η Τζένη Καζάκου σε συνέντευξή της αναφέρθηκε στη σχέση της με τον αείμνηστο παππού της, Κώστα Καζάκο δηλώνοντας ότι τον έβλεπε σπάνια.

Η ηθοποιός εξήγησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» πως περνούσε χρόνο με τον παππού της κυρίως σε οικογενειακά τραπέζια και πως δεν έζησε πολλές προσωπικές στιγμές μαζί του, εκτός από εκείνες που μοιράστηκαν όταν ήταν δάσκαλός της στη σχολή.

«Ο παππούς μου με συμβούλεψε να είμαι ο εαυτός μου και να μην φοβάμαι τίποτα. Δεν ήμουν πολύ δεμένη με τον παππού μου, τον έβλεπα μία φορά το τρίμηνο, δυο φορές τον χρόνο. Η επαφή που είχα μαζί του ήταν σε κάποια οικογενειακά τραπέζια. Δεν ήταν ο κλασικός παππούς.

Δεν θυμάμαι να είχαμε παίξει μαζί, να με έχει ταΐσει. Η μεγαλύτερη επαφή που είχαμε ήταν όταν μου έκανε μάθημα στη σχολή. Δεν μου έλειψε η φιγούρα του, πώς γίνεται να σου λείψει κάτι που δεν το ξέρεις; Εκτός και εάν το αποζητάς, εγώ δεν το αποζητούσα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη, τόνισε πως επιθυμεί να χαράξει τη δική της πορεία: «Θεωρώ ανόητο να με συγκρίνει κάποιος με τη γιαγιά μου, θέλω να διασχίσω το δικό μου δρόμο. Πριν ασχοληθώ με την υποκριτική, δεχόμουν κριτική για το αν μοιάζω με τη γιαγιά μου.

Πλέον δέχομαι για το αν έχω το ταλέντο της. Ήταν σκληρό να διαχειριστώ την κριτική και τη σύγκριση με τη γιαγιά μου, αλλά είχα όλη τη στήριξη των γονιών μου. Είπα ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός και δεν με ενδιέφερε τι θα ακολουθούσε».