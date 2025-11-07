Καίτη Φίνου: Συγκινεί για τα 7 χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της - «Άφησες πίσω σου τόσο πόνο»

Τα συγκινητικά λόγια της ηθοποιού για την απώλεια της αδερφής της

Καίτη Φίνου: Συγκινεί για τα 7 χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της - «Άφησες πίσω σου τόσο πόνο»

Καίτη Φίνου

Eurokinissi
Σε μία συγκινητική ανάρτηση για τα επτά χρόνια από τον θάνατο της αδερφής της, Μαίρης, προχώρησε η Καίτη Φίνου στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε τον πόνο που αισθάνεται όλο αυτό το διάστημα, με την απουσία της αδερφής της να είναι έντονη στη ζωή της, ωστόσο, η καθημερινότητα δεν της επιτρέπει τον πόνο, όπως επισημαίνει στο τέλος της ανάρτησής της.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Καίτης Φίνου:

«22.30 μάθαινα πως σε πάνε επειγόντως με ανακοπή στο Τζάνειο.23.30 μαθαίνουμε από τον νευροχειρουργό πως δυστυχώς ειναι θέμα ωρών...
Και ξημερώνοντας των Αρχαγγέλων κάπου στη 01.00 σε βλέπω να κοιμάσαι ήρεμη,πανέμορφη σαν άγγελος....
Έφυγες τόσο ξαφνικά,τόσο γρήγορα,τόσο ήρεμα....
Κι άφησες πίσω σου τόσο πόνο...
Τα 2 πρώτα χρόνια έλεγα πως ο χρόνος δεν είναι γιατρός....
Τώρα 7 χρόνια μετά νομίζω πως σε...ξέχασα.. όχι σε θυμάμαι...σε ξέχασα...σε θυμάμαι.....δεν ξέρω τελικά αν σε ξεχασα ή αν σε θυμάμαι,αυτό που ξερω ειναι πως κάθε μέρα θα πω για κάποιο λόγο τ'όνομά σου, θα δω σίγουρα κάποια φωτογραφία σου ψάχνοντας κάποια δική μου.....και σε σπάνιες στιγμές ήθελα να είσαι στο σπίτι σου να μιλούσαμε για τα όσα συμβαινουν στην ζωή μου,να κουτσομπολέψουμε να γελάσουμε για κατι που ειδαμε στην τηλεόραση και να κεραστούμε αντί για ποτό ιατρικές εξετάσεις χαχα.....Τελικά λείπεις αλλά ειναι τετοια η καθημερινότητά μου που μου "απαγορεύει" τον πόνο για σένα και την Γιάννα...... ΤΑ ΛΕΜΕ.......»

