Η αγανάκτηση της Ελένης Ράντου για το μποτιλιάρισμα: «Άντε παίξε τώρα μετά από 2 ώρες μες τ' αμάξι»

Την εφιάλτη της κίνησης που βιώνουν σήμερα Σάββατο οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας λόγω Μαραθωνίου περιέγραψε η Ελένη Ράντου.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το πάρτυ της ζωής μου» με ανάρτησή της στα social media περιέγραψε την προσπάθεια της να φτάσει εγκαίρως στο θέατρο τονίζοντας «Άντε παίξε τώρα μετά από 2 ώρες μες τ' αμάξι».

Η ηθοποιός στην ανάρτησή της ανέφερε:

«Σ αυτή τη πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου. Μικρός μαραθώνιος κι όλο το κέντρο αποκλεισμένο χωρίς καμία ρύθμιση για τους έρμους που πάνε στη δουλειά τους. Μισή ώρα στο ίδιο φανάρι. Μια Αλεξάνδρας μόνο ανοιχτή κι ένα αμάξι χαλασμένο κλείνει και τη μια λωρίδα... Άντε παίξε τώρα μετά από 2 ώρες μες τ' αμάξι.... Βοήθεια!!!»

Υπενθυμίζεται ότι έντονα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω των αγώνων δρόμου 5 χλμ. με τους οποίους ξεκινούν οι αγωνιστικές εκδηλώσεις ενόψει του αυριανού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Δείτε Live την κίνηση στους δρόμους

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους ανοιχτούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στον Κηφισό.

Ο πρώτος αγώνας ξεκίνησε στις 17:00 στην Αμαλίας στο ύψος του Μέγαρου Μποδοσάκη και τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας (5χλμ. Universities Nigth Run) με την ίδια αφετηρία και τον ίδιο τερματισμό, ξεκίνησε στις 19:30.