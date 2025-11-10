Μαυρίκιος Μαυρίκιου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του - «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα»

To αυτοκίνητο του Μαυρίκιου Μαυρικίου καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, όταν ο μουσικός επέστρεφε από την Πάφο και στον δρόμο εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μικρό ζώο.

Όπως εξήγησε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» προσπάθησε να το αποφύγει στρίβοντας το τιμόνι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να φύγει από την πορεία του και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκείνη τη στιγμή δεν ερχόταν άλλο όχημα από απέναντι, από τη σφοδρότητα όμως του ατυχήματος το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τραντάχτηκε δυνατά. Παρότι δεν υπέστη κατάγματα, έχει έντονους μυϊκούς πόνους σε όλο το σώμα του, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και αξονική τομογραφία για προληπτικούς λόγους.

Περιγράφοντας το τροχαίο, ο μουσικός δήλωσε: «Μας έσωσε ο Άγιος Νεκτάριος. Καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο κι όχι με τα άλλα που κινούμαστε στην πόλη. Επέστρεφα από την Πάφο το βράδυ κι επειδή είδα στον δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, έφυγα στο αντίθετο ρεύμα απ’ όπου ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα αν είχε συμβεί κάτι άλλο... Έκανα εξετάσεις, το μόνο που έχω είναι αφόρητοι πόνοι σε όλο μου το σώμα, τραντάχτηκε ολόκληρο. Δεν έχει σπάσει κάτι, αλλά θα χρειαστεί χρόνος, γιατί πονάω πάρα πολύ».