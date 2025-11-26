Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

Η καθημερινή, βραδινή συντροφιά των τηλεθεατών του ΑΝΤ1 είναι το «Grand Hotel». Στα επόμενα επεισόδια η αγωνία «χτυπά κόκκινο» και το ενδιαφέρον κορυφώνεται.

Η Αλίκη, κλεισμένη σε ένα κελί, προσπαθεί μάταια να ξεφύγει από τον Ρήγα, την ίδια ώρα που ο Πέτρος φεύγει κρυφά από τη μητέρα του για να γυρίσει κοντά της, παρά τις προσπάθειες της Μαρίνας να του αλλάξει γνώμη. Ο Άρης προλαβαίνει τον Νικόλα πριν κάνει τη λάθος κίνηση. Ο Άρης και η Φρίντα ψάχνουν με αγωνία την Αλίκη, ενώ ο Ρήγας προσπαθεί να πείσει όλους ότι εκείνη έχει φύγει ταξίδι. Η Φρίντα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το γράμμα της Αλίκης και προσπαθεί να πείσει και την Κυβέλη ότι κάτι συμβαίνει.

Η Σμαρούλα αγωνιά, ο Πέτρος έχει εξαφανιστεί και φοβάται ότι πήγε να βρει την Αλίκη. Τα όνειρα των προσφύγων για μια καλύτερη ζωή καταρρέουν, καθώς αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Χατζημήτρου και ο Χαραλάμπης βρίσκεται φοβερά εκτεθειμένος απέναντι στους συμπατριώτες του. Την ίδια στιγμή, η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Χαραλάμπης στη Μελίνα τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τη Θεώνη και κλονίζει τη σχέση τους.

Η πεποίθηση του Ρήγα ότι η Αλίκη τον απατά ξανά επιβεβαιώνεται, όταν βρίσκει το γράμμα που είχε αφήσει ο Άρης για την Αλίκη, στο οποίο όμως δεν υπάρχει υπογραφή. Ο Ρήγας οδηγείται στην απόλυτη παράνοια. Ο εραστής της γυναίκας του είναι υπαρκτός και θα κάνει τα πάντα για να μάθει ποιος είναι... Ο Ρήγας έχει διαβάσει το γράμμα του Άρη και προσπαθεί, εξαγριωμένος, να καταλάβει τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη του. Έτοιμος για όλα, δεν σκοπεύει να απελευθερώσει την Αλίκη, η οποία κοντεύει να χάσει τα λογικά της από την απελπισία. Η Κυβέλη, ψάχνοντας τον Διονύση, βρίσκεται μπροστά σε μία αποκάλυψη που θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της… Ανακαλύπτει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη Λυδία Μήχα όσο και για τη σχέση του με το παρελθόν του Ρήγα. Ο Άρης μεταβιβάζει το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα, όμως, λίγο αργότερα, θα τον δει ο Ρήγας να τον παρακολουθεί και θα οπλίσει το όπλο του. Την ίδια στιγμή έξω από το «Grand Hotel» βρίσκεται ο Πέτρος!

Ο Πέτρος παρακολουθεί την είσοδο του «Grand Hotel» αναζητώντας την Αλίκη, ενώ ακούει από τις καμαριέρες ότι ο Ρήγας μπορεί να της έχει κάνει κακό. Ο Άρης και η Φρίντα πέφτουν στην παγίδα του Ρήγα, ο οποίος πυροβολεί τον Άρη. Ομως, η Φρίντα και η Αλίκη καταφέρνουν και αντιστρέφουν τους όρους: τώρα είναι ο Ρήγας που φυλακίζεται στη θέση της Αλίκης. Η Αλίκη, επιστρέφοντας εξαντλημένη στο ξενοδοχείο, περνάει μπροστά από τον Πέτρο, ο οποίος τη βλέπει και πάει με λαχτάρα να της μιλήσει…

