Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

Ο κόσμος της τηλεόρασης δεν είναι ρόδινος και οι πρωταγωνιστές το γνωρίζουν καλά! Το τελευταίο διάστημα, όμως, το μαθαίνει καλά και ο κόσμος, αφού βλέπει ολοένα και περισσότερους πρώην συνεργάτες σε εκπομπές να ανταλλάσσουν πυρά και βέλη.

Εδώ και λίγες ώρες, Λάμπρος Κωνσταντάρας και Μαριάντα Πιερίδη σχολιάζονται. Οι δύο πρώην συμπαρουσιαστές, που δούλεψαν μαζί στο καλοκαιρινό του ΣΚΑΪ την περσινή χρονιά, φαίνεται ότι δεν διατηρούν και τις καλύτερες σχέσεις. «Όχι, δεν νομίζω ότι θα ξανασυνεργαζόμουν με τη Μαριάντα Πιερίδη , αλλά εντάξει. Να γελάσω τώρα ή να κλάψω με αυτά που είπε για μένα;», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χαρακτηριστικά.

Λάμπρος Κωνσταντάρας και Μαριάντα Πιερίδη

Η αντίδραση της τραγουδίστριας δεν άργησε να έρθει. Η Μαριάντα Πιερίδη φάνηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις δηλώσεις του και αποφάσισε να απαντήσει μέσω ανάρτησης στο Instagram. Στο πρώτο της μήνυμα, τόνιζε: «Δεν γεννηθήκαμε όλοι με μια έτοιμη ουρά από χρήματα να μας ακολουθεί. Κάποιοι ήρθαμε στη ζωή ξεκινώντας πραγματικά από το μηδέν, κάθε βήμα που κάνουμε είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, αγώνα και επιμονής. Παλεύουμε για τα προς το ζην, για τους ανθρώπους μας, για την οικογένειά μας για όλα όσα για εμάς δεν ήταν ποτέ δεδομένα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κι εκείνοι που τα βρήκαν όλα στρωμένα. Για τη δόξα και την αναγνώριση θα έκαναν σχεδόν τα πάντα, χωρίς το άγχος, αν αυτό θα έχει το κατάλληλο αντίτιμο γιατί, απλώς, αυτό το άγχος δεν υπάρχει στη δική τους πραγματικότητα. Ίσως τελικά αυτή να είναι και η πιο ουσιαστική διαφορά μας».

Λίγο αργότερα συνέχισε, αφήνοντας νέες αιχμές: «Υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίς να το επιδιώκουν, φέρνουν τα ψυχολογικά τους μαζί στη δουλειά, σαν μικρές αόρατες βαλίτσες που ανοίγουν την πιο ακατάλληλη στιγμή. Κι όταν χρειάζεται να συνεργαστείς μαζί τους, καταλήγεις να κάνεις λίγη παραπάνω υπομονή και να τους καθοδηγείς απαλά, με λίγο χιούμορ, διακριτικότητα και κατανόηση, ώστε να καταφέρετε να ολοκληρώσετε αυτό που πρέπει και να τελειώσει η συνεργασία όσο πιο ανώδυνα γίνεται».

Στο επίκεντρο δημοσιευμάτων έχει βρεθεί και η Μπέττυ Μαγγίρα με την Τζο Κουτσοκώστα. Οι δύο γυναίκες δούλεψαν μαζί στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «I Love ΣουΚου». Η νεαρή μάλιστα αποχώρησε μετά από λίγες εβδομάδες, προκαλώντας τότε πολλά σχόλια. Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε καλεσμένη, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», το Σαββατοκύριακο, μιλώντας για δύσκολες συνεργασίες και για πρόσωπα που βρέθηκαν σε εκπομπές της χωρίς να είναι επιλογή της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα και το πάνελ της εκπομπής «I Love ΣουΚου»

«Βλέποντας τα χρόνια όλης μου της πορείας, ανέχτηκα πράγματα που δεν έπρεπε, δέχθηκα ανθρώπους και συνεργασίες που έπρεπε να είναι δίπλα μου κι εγώ δεν ήθελα, αλλά το ήθελε το κανάλι. Το ένστικτό μου όμως δεν έχει πέσει ποτέ έξω», σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα αμέσως μετά και επισημαίνει με νόημα: «Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;»… «Έγινε αυτό στο I Love Σουκού;», τη ρώτησε ανοιχτά ο Νίκος Συρίγος, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να του απαντά ανοιχτά: «Εν μέρει ναι. Μπορεί να ήρθε ένα πρόσωπο που εγώ να μην το επιθυμούσα, επέμενε το κανάλι».

Χθες, με δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Τζο Κουτσοκώστα απάντησε. «Δύο χρόνια μετά την αποχώρησή μου, το τηλέφωνό μου χτυπάει ασταμάτητα από δημοσιογράφους για να σχολιάσω τις πρόσφατες δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα. Και εννοείται πως δεν θα επιτρέψω να επαναληφθεί αυτό που συνέβη τότε, ένας μονόπλευρος σχολιασμός που δεν είχα ούτε την εμπειρία, ούτε τη φωνή να αντιμετωπίσω. Πήγα στην εκπομπή στα 26 μου, χωρίς εμπειρία, αλλά με καθαρή πρόθεση και ενθουσιασμό. Αυτό όμως που συνάντησα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μου είχε παρουσιαστεί. Δεν μου δόθηκε ποτέ πραγματικός χώρος να υπάρξω επαγγελματικά. Δεν είχα χρόνο, ρόλο, λόγο, δεν είχα καλά καλά στήλη μέχρι δύο εβδομάδες πριν την αποχώρησή μου σε αντίθεση με την υπόλοιπη ομάδα, ούτε τη στοιχειώδη καθοδήγηση που θα περίμενε κανείς να δοθεί σε ένα νέο πρόσωπο. Γι’ αυτό και θεωρώ άδικο να ακούγεται εκ των υστέρων ότι δεν άξιζα, όταν δεν υπήρξε ποτέ η ευκαιρία να το δείξω.

Η αξία κάποιου, Μπέττυ Μαγγίρα, δεν κρίνεται από έναν άνθρωπο που: δεν σε άκουσε, δεν συνεργάστηκε ουσιαστικά μαζί σου, δεν σου έδωσε χώρο και δεν προσπάθησε ποτέ να σε εντάξει ενεργά στη διαδικασία, όπως θα έπρεπε. Τουλάχιστον πλέον παραδέχεσαι ξεκάθαρα ότι δεν με ήθελες δίπλα σου στο πάνελ και σου φορτώθηκα. Η πρόσφατη δήλωση με παρουσιάζει σαν υπεύθυνη για την πορεία μιας ολόκληρης εκπομπής. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή: βρέθηκα στη μέση μιας διαμάχης ανάμεσα σε παραγωγή και παρουσιάστρια, την οποία δεν γνώριζα, δεν καταλάβαινα και δεν είχα τα εργαλεία να διαχειριστώ. Έτσι έγινα το εύκολο σημείο στο οποίο μετακινήθηκε η ευθύνη», έγραψε μεταξύ άλλων στα social media.

«Νιώθω την ανάγκη να πω κάτι, γιατί όλος αυτός ο ντόρος που έγινε σήμερα, έγινε με μια δική μου δήλωση. Αλλού έπρεπε να πέσουν οι προβολείς και όχι σε ένα κορίτσι που στοχοποιήθηκε άδικα. Δεν αφορούσε στο κορίτσι αυτό καθαυτό, ούτε στην αξία του και εννοείται πως έχει αξία. Αφορούσε στο πώς τόσα χρόνια επιλέγονται κάποιοι άνθρωποι να είναι σε εκπομπές που μπορεί να μην ταιριάζουν, να μην έπρεπε να είναι τη δεδομένη στιγμή. Μου έχει συμβεί και σε άλλη εκπομπή, σε άλλο κανάλι, να μου φέρουν άνθρωπο που δεν ήθελα να δω, και να τον βάζουν σε μια εκπομπή και να χάνει το σύνολο. Εκεί έπρεπε να μείνει και όχι σε αυτό το κορίτσι. Ήταν δικό μου λάθος και αναλαμβάνω την ευθύνη για το ρήμα «αν άξιζε» το παίρνω πίσω. Άρα να μη μένουμε στην αξία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αλλά τι συμβαίνει γενικότερα στην ελληνική τηλεόραση. Κακώς στοχοποιήθηκε η κοπέλα αυτή, γιατί ίσως είναι και η μόνη που δεν φταίει», απάντησε η Μπέττυ βάζοντας τέλος στην κόντρα τους.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γρηγόρης Γκουντάρας. Οι δύο πρώην συνεργάτες και αχώριστοι φίλοι φαίνεται ότι έχουν χωρίσει τους δρόμους τους, με την παρουσιάστρια να «μπλοκάρει» τον δημοσιογράφο στο Instagram. Όταν ο τελευταίος ρωτήθηκε από ρεπόρτερ, απάντησε: «Μπορεί να ήταν κάτι παρορμητικό. Δεν ξέρω καν τι είναι μπλοκ. Δεν έχω κάνει ποτέ μπλοκ. Δεν ξέρω τι είναι. Κάνοντας κάτι τέτοιο στα social, τι θέλει να δείξει ο άλλος; Η ζωή δεν είναι στα social, η ζωή είναι εκεί έξω, να τη χαιρόμαστε όλοι. Αν κάτι σε ενοχλεί, που για κάποιον άλλον είναι η αλήθεια του, πάρε τον ένα τηλέφωνο. Το θεωρώ έξω από εμένα όλο αυτό. Έτσι αισθάνθηκε, έτσι έκανε. Είναι έξω από εμένα».

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γρηγόρης Γκουντάρας

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι αποτέλεσε την αιτία του «μπλοκαρίσματος», πολλοί φανταζόμαστε ότι οι δηλώσεις της συζύγου Γκουντάρα, Ναταλί Κάκκαβα, στον αέρα του «ΕΔΩ TV» στο OPEN, ενόχλησαν την KatKen. «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου. Στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα όμως η νέα Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει», είπε η Ναταλί. «Υπάρχει και η νομική οδός…την οποία θα ακολουθήσω… Κατά τ’ άλλα δεν θα ασχοληθώ κ δεν θα επιτρέψω την προσωπική εμμονή του οποιοδήποτε να με στενοχωρήσει ή να με θέσει σε κίνδυνο στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», είχε απαντήσει η Καινούργιου σε σχόλιο χρήστη στο X.

Ένα ακόμη δίδυμο συνεργατών των οποίων η συνεργασία δεν έληξε με τον καλύτερο τρόπο είναι ο Κώστας Τσουρός και ο Χάρης Λεμπιδάκης. Ο Χάρης Λεμπιδάκης αποτελεί παρελθόν από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το’χουμε», στον ΣΚΑΪ, και δεν δίστασε να εξαπολύσει πυρά στο «Πρωινό» κατά του πρώην συνεργάτη του. «Το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει με τον Κώστα είναι ότι δεν μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα ναι αμέσως, θα μπορούσε να μου πει κάνουμε περικοπές, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Εμένα δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι μεταφέροντας πολλές πηγές ρεπορτάζ, άλλα ότι βγαίνουν από τον Κώστα, άλλα ότι βγαίνουν από το κανάλι κι εμένα αυτό με ενόχλησε», εξομολογήθηκε ο Χάρης Λεμπιδάκης. Ο Κώστας Τσουρός, με τη σειρά του, είχε απαντήσει μέσα από την εκπομπή του δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Να πάρω τηλέφωνο τον συνεργάτη που έμαθα ότι παραιτείται με μια ανάρτηση στο Instagram; Προτίμησε να μιλήσει με στελέχη του καναλιού και όχι μαζί μου. Επειδή αναφέρθηκε ότι εγώ διαρρέω πράγματα. Επειδή γνωριζόμαστε, ξέρουμε πολύ καλά ποιος διαρρέει, ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Εν τέλει, δεν κατάλαβα. Τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή έφυγε μόνος του;»…

