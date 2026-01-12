Μεγάλη Χίμαιρα: Ποιο είναι το ποίημα που όλοι αναζητούν στο διαδίκτυο

Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, «Η Μεγάλη Χίμαιρα», μεταφέρεται στην ΕΡΤ1 κάθε Κυριακή με καθηλωτικά επεισόδια.

Το κοινό, ειδικά στο X, σχολιάζει τις ερμηνείες και την υπέροχη σκηνοθεσία του Βαρδή Μαρινάκη, όπως και αρκετές σκηνές.

Σε μία εξ αυτών στο χθεσινό επεισόδιο, ακούσαμε τους αλησμόνητους στίχους από το ποίημα του Κωστή Παλαμά «Ο Σάτυρος», με αποτέλεσμα οι χρήστες του X να σπεύδουν να το αναζητήσουν.

«Όλα γυμνά τριγύρω μας, όλα γυμνά εδώ πέρα, κάμποι, βουνά, ακροούρανα, ακράταγ’ είναι η μέρα. Διάφαν’ η πλάση, ολάνοιχτα τα ολόβαθα παλάτια», είναι μερικοί από τους στίχους.

Τι θα δούμε στο τέταρτο επεισόδιο

Την Κυριακή, στις 22.00, στην ΕΡΤ1, η Μαρίνα και ο Γιάννης είναι πλέον γονείς σε ένα υπέροχο κοριτσάκι, τη μικρή Άννα. Η Ρείζενα έχει αποδεχτεί τη νύφη της και ο Μηνάς, που έχει επιστρέψει από τη Γερμανία ως κάτοχος διδακτορικού, απολαμβάνει το ρόλο του θείου της μικρής Άννας. Η ζωή της Μαρίνας μοιάζει πλέον ήρεμη και τακτοποιημένη, όπως πάντα επιθυμούσε. Σύντομα όμως, ένα μοιραίο βράδυ, όλα θα αλλάξουν. Σε μια δεξίωση σε ένα από τα αρχοντικά της Σύρου, η Μαρίνα θα δει τον Μηνά να φλερτάρει με τη Λιλή, μια νεαρή όμορφη κοπέλα της Σύρου, και θα ταραχτεί - το σκοτάδι μέσα της έχει επιστρέψει. Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στα ανοιχτά της Ισπανίας, το πλοίο «Μαρίνα» πέφτει σε καταιγίδα. Ο Νικήτας κάνει ότι μπορεί να σώσει το καράβι αλλά η καταιγίδα είναι σφοδρή - το καράβι χτυπιέται ανελέητα από τα κύματα.

