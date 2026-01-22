Μελίνα Ασλανίδου: Ακυρώνει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της εξαιτίας προβλήματος υγείας

Ακυρώνεις τις προγραμματισμένες τις εμφανίσεις η Μελίνα Ασλανίδου, εξαιτίας προβλήματος υγείας όπως ανακοίνωσε η ίδια η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram, με την ίδια να υπόσχεται στο κοινό ότι σύντομα θα επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Επίσης ευχαρίστησε τους πάντες για την αγάπη και την κατανόησή τους.

«Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park. Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε η Μελίνα Ασλανίδου στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/DTxdNyTjCBU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά και ταχεία ανάρρωση στη Μελίνα Ασλανίδου.

