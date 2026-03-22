Άγγελος Ανδριόπουλος: «Ποτέ δεν έπαψα να νιώθω ξένος σε οτιδήποτε έκανα εκτός της υποκριτικής»

Οι δύο τελευταίες σεζόν τον οδήγησαν σε μία μεγάλη παραγωγή του Ομίλου ΑΝΤ1, στα «Παιχνίδια Εκδίκησης». Ενσαρκώνοντας τον γοητευτικό δικηγόρο, μπόρεσε να συστηθεί καλύτερα στο ευρύ κοινό και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ο Άγγελος Ανδριόπουλος ξετυλίγει το νήμα της πορείας του και μιλά για όλα…

Από τις σπουδές στη νοσηλευτική, πώς βρεθήκατε στον κόσμο της υποκριτικής;

Δεν νομίζω πως βρέθηκα ξαφνικά. Κάπως οι επιλογές που έκανα με οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση, όσο άσχετες κι αν φαίνονταν, στο μυαλό μου δεν ήταν. Ποτέ δεν έπαψα να νιώθω ξένος και άβολα σε οτιδήποτε άλλο έκανα κι αυτό ήταν ένα σοβαρό κίνητρο. Ήξερα ότι στο επάγγελμα αυτό θα μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου και θα είχα την δυνατότητα να με «ξεβολεύω», ώστε να γνωρίζω κι άλλες πτυχές μου. Γιατί αν δεν αποδεχτείς αυτό που είσαι, αν δεν σε αγαπήσεις και πας να μιμηθείς τα πρότυπά σου, τότε αυτό το ψέμα το βλέπουν όλοι όταν παίζεις, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά και την τηλεόραση.

Ο Άγγελος Ανδριόπουλος

Είχατε πάντα όνειρο να γίνεται ηθοποιός;

Δεν ξέρω αν ήταν όνειρο, ίσως και να ήταν. Περισσότερο ένιωθα τη δημιουργικότητα που έβγαζε αυτή η δουλειά, όταν παρακολουθούσα θέατρο ή κινηματογράφο, και αυτό με μαγνήτιζε όλο και περισσότερο. Από την εφηβεία μου έγραφα ποιήματα και αυτός ήταν ο τρόπος έκφρασης μου. Παράλληλα, έπρεπε να κάνω περιστασιακά κάποιες δουλειές για να βγάζω χρήματα. Έχω κάνει διάφορες και όχι για πολύ, πάντα μέχρι εκεί που εξυπηρετούσαν τον σκοπό μου.

Πώς ήρθε ο πρώτος ρόλος στην τηλεόραση;

Καλοκαίρι στη θάλασσα, έπινα την μπύρα μου και με κάλεσαν από τον ANT1, χωρίς να ξέρω από που βρήκαν το τηλέφωνό μου, Μού πρότειναν να κάνω ένα δοκιμαστικό για την σειρά «Επιστροφή», που θα σκηνοθετούσε ο Αλέξανδρος Πανταζούδης.

Τι ακολούθησε;

Διάφοροι ρόλοι στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, κυρίως σε ξένες παραγωγές.

Πέρυσι ήρθε και η πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο στα «Παιχνίδια εκδίκησης»... Πώς ζήσατε αυτή την εμπειρία;

Με ψυχραιμία, διαύγεια και με ευχαρίστηση. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα σου ξανάρθει τέτοια ευκαιρία. Δόξα τω Θεώ μου ήρθε και δούλεψα πολύ. Γνώρισα κι ανθρώπους που εκτίμησα και δεν είναι καθόλου λίγο αυτό. Έχτισα έναν ρόλο πάνω στην λεπτομέρεια, με στόχο να μην φαίνεται τίποτα επιτηδευμένο. Τον έκλεισα όμορφα αυτόν τον κύκλο.

Ο Χρήστος, ο δικηγόρος της ιστορίας, ένας άνδρας ερωτευμένος με τη Μαρίνα... Ποιο θα είναι το τέλος του love story;

Αυτό δεν θα ήταν σπόιλερ; (γέλια) Θα πω μόνο ότι όταν δύο άνθρωποι δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή τους και έχουν συγχρονιστεί, μόνο καλά μπορούν να πάνε τα πράγματα.

Τι βλέπετε στην ελληνική τηλεόραση;

Όταν προλαβαίνω, θα δω ό,τι παίζει εκείνη τη στιγμή.

Υπάρχει κάποια σειρά που βλέπετε και «ζηλέψατε»;

Το «Ριφιφί» μου άρεσε πάρα πολύ, έπαιζαν και ηθοποιοί που εκτιμώ. Το «Τελευταίο νησί» στην ΕΡΤ, επίσης μου αρέσει, όπως και το «Αύριο». Υπάρχουν αξιόλογες δουλειές γενικά. Ωστόσο βλέπουμε και παραγωγές που απορείς πώς πήραν το πράσινο φως, αλλά «οκ», όλα μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό.

Ο κόσμος του θεάτρου σας έλκει περισσότερο;

Το θέατρο είναι μια άλλη μορφή τέχνης, που δεν μπορείς να την συγκρίνεις με την τηλεόραση ή το σινεμά. Έχει άλλους ρυθμούς, άλλη ανάγνωση, διαφορετική ζύμωση για να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Δεν εξηγείται εύκολα με λόγια, αυτό που συμβαίνει σε έναν ηθοποιό όταν κάνει θέατρο. Ο κινηματογράφος είναι μια άλλη ιστορία, είναι ο λόγος που έγινα ηθοποιός. Αυτό τα λέει όλα.



Τι ετοιμάζετε;

Βρίσκομαι αυτήν την περίοδο στα «Σπασμένα τακούνια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, και κάνουμε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ετοιμάζομαι σιγά σιγά για καλοκαιρινή περιοδεία με άλλη παράσταση. Παράλληλα, έχω ξεκινήσει γυρίσματα για την μίνι σειρά του MEGA, «Σύγκρουση».

Κεφάλαιο προσωπική ζωή. Αισθάνεστε ευτυχισμένος;

Τι πάει να πει ευτυχισμένος; Και τελικά πόσο διαρκεί; Θα πω πλήρης με δόσεις ευτυχίας!

Πώς είστε ως μπαμπάς;

Πιστεύω καλός, αλλά σε μερικά χρόνια να ρωτήσετε και τον μικρό να δούμε τι θα πει (γέλια)… Νομίζω ότι είναι αφοσιωμένος.







