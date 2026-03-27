Eurovision 2026: Σε ποια θέση είναι ο Akylas με το «Ferto» - Δείτε την πρώτη 10άδα

Λιγότερο από δύο μήνες απομένουν για τη Eurovision 2026 και το τοπίο έχει αρχίσει να ξεδιαλύνει όσον αφορά τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Τα polls του Eurovisionworld που λειτουργούν ως βασικός δείκτης δυναμικής, αποτυπώνοντας την απήχηση των τραγουδιών δείχνουν ότι η Ελλάδα παραμένει στο top 5, με τον Akyla και το «Ferto» να καταγράφεται στη τέταρτη θέση.

Η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%, ισοβαθμώντας ουσιαστικά με την Αυστραλία, η οποία έχει επίσης το ίδιο ποσοστό, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φινλανδία με σημαντική διαφορά, συγκεντρώνοντας 28% πιθανότητα νίκης.

Ακολουθούν η Γαλλία και η Δανία με 12%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων χωρών.

Μετά την Ελλάδα και την Αυστραλία, στην κατάταξη σκολουθούν η Σουηδία και το Ισραήλ με 5%, ενώ η Ιταλία και η Ουκρανία κινούνται χαμηλότερα, στο 3%. Τη δεκάδα συμπληρώνει η Κύπρος με 2%, η οποία θα εκπροσωπηθεί από την Antigoni Buxton με το «Jalla».

