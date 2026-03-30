Kris Jenner: Η εικόνα της εξαπλώνεται στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για... «καλή τύχη»

Εκατοντάδες χιλιάδες αναρτήσεις έχουν κοινοποιηθεί στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες τρεις ημέρες με φωτογραφίες της Kris Jenner

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Kris Jenner: Η εικόνα της εξαπλώνεται στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για... «καλή τύχη»
  • Η εικόνα της Kris Jenner έχει πλημμυρίσει τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες τρεις ημέρες ως σύμβολο τύχης και ευημερίας.
  • Χρήστες σε πλατφόρμες όπως το Weibo και το RedNote αλλάζουν τις φωτογραφίες προφίλ τους με την εικόνα της Jenner για να εκφράσουν ευχές για πλούτο.
  • Η τάση αποδίδεται στον σεβασμό του κινεζικού λαού προς τη σκληρή δουλειά της Jenner ως επιχειρηματία στις ΗΠΑ.
  • Περίπου 99.000 αναρτήσεις με την εικόνα της Jenner έχουν δημοσιευτεί και έχουν προβληθεί πάνω από 52 εκατομμύρια φορές στο TikTok.
Εικόνες της Αμερικανίδας σταρ ριάλιτι και μητέρας της οικογένειας των Kardashian, Kris Jenner, έχουν κατακλύσει τις τελευταίες ημέρες τα προφίλ χρηστών των κοινωικών δικτύων της Κίνας, όπως το Weibo και το RedNote, στο πλαίσιο μιας τάσης που εύχεται τύχη και πλούτο.

Εκατοντάδες χιλιάδες αναρτήσεις έχουν κοινοποιηθεί στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες τρεις ημέρες, καθώς οι χρήστες εύχονται να βρουν την ευημερία, αλλάζοντας τις φωτογραφίες προφίλ τους και βάζοντας στη θέση τους μια φωτογραφία της Kris Jenner.

Η Kris, μητέρα της Kim, της Khloé, της Kourtney και του Rob Kardashian, καθώς και της Kendall και της Kylie Jenner, εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές ριάλιτι που ακολουθούν την οικογένεια στην καθημερινή ζωή.

Ως η λεγόμενη «momager» πίσω από την αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης της οικογένειας, η Jenner εκτιμάται ότι έχει καθαρή αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δημιουργός του TikTok, Marcelo Wang, ανέφερε ότι η τάση είχε αυξηθεί «επειδή η Kris Jenner είναι μια από τις πιο σκληρά εργαζόμενες επιχειρηματίες στις ΗΠΑ και ο κινεζικός λαός σέβεται πραγματικά τη σκληρή δουλειά».

Η ίδια η Jenner σχολίασε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Wang την Κυριακή, γράφοντας «τα πας όλα καταπληκτικά, γλυκιά μου!!!!», αναφερόμενη σε γνωστό απόφθεγμα από ένα επεισόδιο του Keeping Up With the Kardashians.

Το Business Insider εκτιμά ότι 99.000 αναρτήσεις με τη Jenner έχουν δημοσιευτεί στην πλατφόρμα και έχουν προβληθεί 52,9 εκατομμύρια φορές.

Το φαινόμενο έχει εξαπλωθεί και στο Douyin, την κινεζική έκδοση του TikTok, τόσο σε βίντεο που χρησιμοποιούν την εικόνα της Jenner, όσο και σε βίντεο που εξηγούν τη χρήση της εικόνας της Jenner και τα οποία έχουν προβληθεί εκατοντάδες χιλιάδες φορές τις τελευταίες δύο ημέρες.

