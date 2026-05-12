Αμάλ Κλούνεϊ: Έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις, φορώντας χρυσό δημιούργημα του οίκου Alexander McQueen

Η Αμάλ Κλούνεϊ έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις, αυτήν την φορά στο φιλανθρωπικό γκαλά The King’s Trust, το οποίο έκλεισε 50 χρόνια και πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Η 48χρονη δικηγόρος βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της, Τζορτζ Κλούνεϊ, φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Alexander McQueen.

Το φόρεμα που επέλεξε προέρχεται από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2007 του Alexander McQueen και θεωρείται μία από τις χαρακτηριστικές δημιουργίες του οίκου.

Το «The King’s Trust» ιδρύθηκε από τον βασιλιά Κάρολο το 1976 με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε άτομα ηλικίας 11 έως 30 ετών που αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικής καθοδήγησης και ευκαιριών απασχόλησης.

Η νέα αυτή κοινή εμφάνιση του ζευγαριού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή τους στην τελετή Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη, η οποία τίμησε τον Κλούνεϊ για την μακρόχρονη πορεία του στον κινηματογράφο.

