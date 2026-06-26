STAR: Τα τέσσερα «όπλα» στη βραδινή ζώνη για την επόμενη χρονιά

Μετά τον τελικό του «MasterChef», που παρακολουθήσαμε το βράδυ της Πέμπτης, το STAR ρίχνει όλο το ενδιαφέρον στην επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Τα στελέχη του σταθμού της Κηφισιάς έχουν ήδη «κλειδώσει» τα τέσσερα δυνατά χαρτιά τους στη βραδινή ζώνη.

Το πρώτο μισό της καινούργιας σεζόν, θα βγει στον αέρα το «GNTM». Το τρέιλερ κυκλοφόρησε και δίνει μία εικόνα από το τι θα ακολουθήσει στο ριάλιτι μόδας. Στη φετινή σεζόν του «GNTM», όπως έχει γίνει γνωστό, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναμένεται να έχει διπλό ρόλο, τόσο ως παρουσιάστρια του ριάλιτι όσο και ως μέλος της κριτικής επιτροπής. Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει δυναμικά στο team, ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει ενώ ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει στη θέση του. Παράλληλα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στη θέση της Creative Director, υπογράφοντας δημιουργικά κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του διαγωνισμού.

Η prime time θα έχει και άρωμα μυθοπλασίας. Η κωμική σειρά του STAR, «Τα Φαντάσματα», είναι από τις ελάχιστες παραγωγές μυθοπλασίας που παίρνει το πράσινο φως για του χρόνου. Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα σπίτι γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο! Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων! Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις! Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης. Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

Παράλληλα, θα βγει στον αέρα και ο νέος κύκλος του «IQ 160». Η αστυ-κωμική σειρά, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ, με τον 4ο κύκλο επεισοδίων. Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή! Η Πηνελόπη Μουρίκη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά και το νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του, σε μία συγκατοίκηση... χαοτική και άκρως οδυνηρή! Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα. Θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς, αλλά και της ίδιας τους της ζωής, που δε σταματά να υψώνει εμπόδια και ανατροπές; Και αν ναι, μέχρι πότε; Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα; Πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη.



Το STAR ήδη ανακοίνωσε και τον 11ο κύκλο του «MasterChef», που θα προβληθεί τον Ιανουάριο του 2027. «Κάθε μεγάλη διαδρομή ξεκινά με μία απόφαση. Από την Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του κόσμου -από την κοσμοπολίτικη αύρα του Ντουμπάι και τις γαστρονομικές παραδόσεις της Ελβετίας, μέχρι την ιστορική Σμύρνη και τη μακρινή Αυστραλία- η αναζήτηση για το επόμενο μεγάλο ταλέντο της μαγειρικής δε γνωρίζει σύνορα», αναφέρεται στο τρέιλερ για τις δηλώσεις συμμετοχής.

https://www.instagram.com/reel/DaBjd2vlIa1/

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