Η Εύα Λονγκόρια εντυπωσιάζει στα 51 της με αποκαλυπτικό λευκό μαγιό σε παραλία της Ισπανίας

Η Εύα Λογκόρια μαγνήτισε τα βλέμματα με το μικροσκοπικό λευκό μπικίνι της στην παραλία της Μαρμπέγια, στην Ισπανία.

Η 51χρονη σταρ κάνει διακοπές με τον σύζυγό της, Χοσέ Μπαστόν, και τον επτάχρονο γιο τους, Σαντιάγο και την Πέμπτη απαθανατίστηκε σε χαλαρές στιγμές με την οικογένειά της.

Παρά το φορτωμένο της πρόγραμμα και τον ρόλο της ως μητέρα, είναι εμφανές πως η Λονγκόρια εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στη γυμναστική. Οι τελευταίες φωτογραφίες τη δείχνουν με καλογυμνασμένους κοιλιακούς και συνολικά καλλίγραμμη σιλουέτα.

Eva Longoria, 51, drops jaws in white string bikini as she displays gym-honed body during family beach day in Spain... after fleeing US https://t.co/IQjz8TYeOR

— Daily Mail (@DailyMail) June 25, 2026



Σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από φωτογράφιση, η ηθοποιός περπατούσε στην άμμο, με τα καστανά μαλλιά της να ανεμίζουν στον αέρα.

Η ίδια έπαιζε με τα μαλλιά της, γυρίζοντας προς την παραλία, ενώ το λευκό κάτω μέρος του μπικίνι της τόνιζε τη σιλουέτα της.

Ακόμη και φορώντας ένα λευκό πουκάμισο, ο σύζυγός της δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία της, χαρίζοντάς της ένα τρυφερό φιλί.

Η ηθοποιός, που κάποτε είχε ως βάση της το Χόλιγουντ, αποκαλεί πλέον την Ισπανία «σπίτι» της εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα ζει κυρίως ανάμεσα στην Ισπανία και το Μεξικό, αν και εξακολουθεί να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αυτό είναι απαραίτητο.

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