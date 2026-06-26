Συγκινεί η Σάρον Στόουν για τις τελευταίες ώρες της μητέρας της - «Την άφησα απλώς να πεθάνει»

Η ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν είπε στη μητέρα της «σ' αγαπώ» πριν φύγει από τη ζωή και πώς την βοήθησε να πεθάνει γαλήνια

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Συγκινεί η Σάρον Στόουν για τις τελευταίες ώρες της μητέρας της - «Την άφησα απλώς να πεθάνει»
LIFESTYLE
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  • Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ότι η μητέρα της, Ντόροθι, υπέφερε από τραύματα παιδικής κακοποίησης που τη στιγμάτισαν σε όλη της τη ζωή.
  • Στις τελευταίες ώρες της μητέρας της, η Στόουν την φρόντιζε, αλλά η Ντόροθι φοβόταν τον θάνατο λόγω της παιδικής της τραυματικής εμπειρίας.
  • Για να καθησυχάσει τη μητέρα της, η Στόουν της είπε ψέματα ότι οι γονείς της δεν θα την βλάψουν, προκειμένου να μειώσει τον φόβο της.
  • Όταν η μητέρα της αντιστέκονταν στον θάνατο, η Στόουν αποφάσισε να σταματήσει να την επισκέπτεται και να της μιλά, ώστε να την αφήσει να φύγει με ασφάλεια.
  • Η Στόουν ένιωσε ότι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης ήταν να απελευθερώσει τη μητέρα της από τον φόβο και να την αφήσει να πεθάνει ήρεμη.
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Με ειλικρίνεια για τις τελευταίες στιγμές της μητέρας, Ντόροθι μίλησε η Σάρον Στόουν, η οποία πέθανε το 2025, περιγράφοντας μια βαθιά προσωπική εμπειρία γεμάτη πόνο, αγάπη και συμφιλίωση.

Στη συνέντευξή της στον Άντερσον Κούπερ, η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μητέρα της κουβαλούσε μέχρι το τέλος της ζωής της το τραύμα μιας φρικτής παιδικής ηλικίας.

Μια ζωή σημαδεμένη από την κακοποίηση

Όπως εξήγησε η Σάρον Στόουν, η μητέρα της είχε υποστεί ακραία και βίαιη κακοποίηση ως παιδί. Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε οι αρχές την απομάκρυναν από το οικογενειακό της σπίτι όταν ήταν μόλις εννέα ετών. Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, ο φόβος που είχε βιώσει ως παιδί δεν την εγκατέλειψε ποτέ.

«Φοβόταν να πεθάνει γιατί πίστευε ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι όταν η μητέρα της βρισκόταν στο τέλος της ζωής της, φιλοξενούνταν στο σπίτι της και η ίδια τη φρόντιζε. Ωστόσο, εκείνες τις τελευταίες ημέρες, η Ντόροθι ήταν τρομοκρατημένη από τον θάνατο.

«Ήξερε ότι πέθαινε και φοβόταν, γιατί πίστευε ότι όταν θα έφευγε από τη ζωή, θα συναντούσε ξανά τους γονείς της», ανέφερε η Στόουν.

Για να την καθησυχάσει, είπε πως αναγκάστηκε να της πει ψέματα. «Της είπα ότι ο πατέρας της βρισκόταν στη φυλακή και η μητέρα της σε ψυχιατρικό ίδρυμα, οπότε δεν θα βρίσκονταν εκεί για να τη βλάψουν», πρόσθεσε.

https://www.instagram.com/reel/DaB9Z9_qrPx/

Οι τελευταίες ώρες

Η Σάρον Στόουν περιέγραψε πως, σύμφωνα με τους γιατρούς, η μητέρα της βρισκόταν πλέον στις τελευταίες ώρες της ζωής της, καθώς της χορηγούσαν σταδιακά μεγαλύτερες δόσεις μορφίνης για να ανακουφιστεί.

Οι γιατροί τής είχαν πει ότι πιθανότατα θα πέθαινε μέσα στις επόμενες τέσσερις ώρες. Παρ' όλα αυτά, η μητέρα της συνέχιζε να αντιστέκεται, «κρατιόταν» στη ζωή και πάλευε να μην αφήσει τον εαυτό της να φύγει.

«Κατάλαβα ότι έπρεπε να την αφήσω να φύγει»

Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε η ηθοποιός, συνειδητοποίησε ότι ο δικός της ρόλος δεν ήταν πλέον να κρατήσει τη μητέρα της κοντά της, αλλά να τη βοηθήσει να νιώσει ασφαλής ώστε να φύγει.

Έτσι πήρε μια δύσκολη απόφαση και σταμάτησε να μπαίνει συνεχώς στο δωμάτιο όπου βρισκόταν η μητέρα της. «Έπρεπε να σταματήσω να μπαίνω στο δωμάτιο και να αγνοήσω το γεγονός ότι η μητέρα μου πέθαινε. Ήταν απίστευτα δύσκολο», είπε.

Λόγια που δεν ειπώθηκαν ποτέ

Η Σάρον Στόουν εξομολογήθηκε ότι επιθυμούσε όσο τίποτε άλλο να εκφράσει όλα όσα ένιωθε. «Ήθελε να της πω, ''Είμαι περήφανη για σένα'', ''Σ' αγαπώ''. ''σε ευχαριστώ για όλα''», ανέφερε συγκινημένη. Ωστόσο δεν της είπε τίποτα.

Πίστευε ότι αν έμενε δίπλα της, της μιλούσε και της έδινε λόγους να κρατηθεί, η μητέρα της θα συνέχιζε να «αντιστέκεται».

«Έπρεπε να την απελευθερώσω»

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως η μεγαλύτερη πράξη αγάπης ήταν να την αφήσει να φύγει. «Έπρεπε να την απελευθερώσω», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, αυτή ήταν η μόνη επιλογή που πίστευε ότι θα έκανε τη μητέρα της να αισθανθεί αρκετά ασφαλής ώστε να εγκαταλείψει τον φόβο και να πεθάνει ήρεμη.

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