Στράτος Τζώρτζογλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, 6 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ο Στράτος Τζώρτζογλου δημοσιοποίησε σε μία προσωπική φωτογραφία τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τον θάνατό της.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί στον ισχυρό δεσμό που τους συνέδεε, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μία εικόνα από παλαιότερες στιγμές τους. Στο στιγμιότυπο, εμφανίζεται να τη φιλά τρυφερά, αποτυπώνοντας την αγάπη που εξακολουθεί να νιώθει για εκείνη.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου εξέφρασε τη συγκίνηση και τη βαθιά νοσταλγία του, περιγράφοντας τη μητέρα του ως μία διαρκή παρουσία στη ζωή του.

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά γιατί… ποτέ δεν έφυγες από την καρδιά μου, από το μυαλό μου, από τα όνειρά μου, μανούλα μου, μπεμπά μου… πριν 6 χρόνια έφυγε για το Φως Χριστού μόνο η ψυχή σου. Το Άγιο Πνεύμα σου όμως με κατοικεί, σε αναπνέω. Ήσουν, είσαι και θα είσαι η ανάσα μου», έγραψε. Τα λόγια του συγκίνησαν τους ακολούθους του, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης.