Μιχάλης Μόσιος: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού

Snapshot Ο Μιχάλης Μόσιος πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη φιλοζωική οργάνωση Adopt A Paw Today.

Η επιθυμία της οικογένειας βασίζεται στην αγάπη του Μιχάλη Μόσιου για τα ζώα. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του Μιχάλη Μόσιου. Ο γιος του ανακοίνωσε την ημέρα και ώρα της κηδείας του και την επιθυμία της οικογένειας. Ο ηθοποιός έφυγε στα 79 του χρόνια σκορπίζοντας θλίψη την οικογένεια και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας.

«Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωικη οργάνωση @adopt.apawtoday . Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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Δικαιούχος: ADOPT A PAW TODAY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αιτιολογία: ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΣΙΟΥ

PayPal: info@adoptapawtoday.gr

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαράσταση και τη στήριξή σας».

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