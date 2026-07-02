Μιχάλης Μόσιος: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού
O Μιχάλης Μόσιος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών
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- Ο Μιχάλης Μόσιος πέθανε σε ηλικία 79 ετών.
- Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Βύρωνα.
- Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στη φιλοζωική οργάνωση Adopt A Paw Today.
- Η επιθυμία της οικογένειας βασίζεται στην αγάπη του Μιχάλη Μόσιου για τα ζώα.
Την Παρασκευή θα γίνει η κηδεία του Μιχάλη Μόσιου. Ο γιος του ανακοίνωσε την ημέρα και ώρα της κηδείας του και την επιθυμία της οικογένειας. Ο ηθοποιός έφυγε στα 79 του χρόνια σκορπίζοντας θλίψη την οικογένεια και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας.
«Η εξόδιος ακολουθία του αγαπημένου μας πατέρα, Μιχάλη Μόσιου, θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Βύρωνα.
Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωικη οργάνωση @adopt.apawtoday . Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Δικαιούχος: ADOPT A PAW TODAY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αιτιολογία: ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΣΙΟΥ
PayPal: info@adoptapawtoday.gr
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