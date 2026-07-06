Τέιλορ Σουίφτ: Οι καλεσμένες με το ίδιο φόρεμα, το πολυτελές δώρο και οι λεπτομέρειες που ξεχώρισαν

Αξέχαστος φρόντισαν αν μείνει ο γάμος τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φρόντισαν ώστε ο γάμος τους να μείνει αξέχαστος όχι μόνο για το λαμπερό σκηνικό, αλλά και για τα ιδιαίτερα δώρα που προσέφεραν στους καλεσμένους τους

Τέιλορ Σουίφτ: Οι καλεσμένες με το ίδιο φόρεμα, το πολυτελές δώρο και οι λεπτομέρειες που ξεχώρισαν
LIFESTYLE
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  • Οι καλεσμένοι στο δείπνο πριν τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι έλαβαν ένα πολυτελές αναμνηστικό κουτί με τα αρχικά του ζευγαριού και δύο ανάγλυφες καρδιές.
  • Το κουτί περιείχε ένα ποτήρι σαμπάνιας διακοσμημένο με αληθινά διαμάντια, μια προσωπική κάρτα σφραγισμένη με κερί και ένα διακοσμητικό ύφασμα με εκτύπωση εμπνευσμένη από τον κήπο του αρραβώνα τους.
  • Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι περίπου 1.000 καλεσμένοι της γαμήλιας τελετής έλαβαν παρόμοιο δώρο λόγω αυστηρής ασφάλειας στον χώρο.
  • Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο από ξένα δημοσιεύματα τις επόμενες ημέρες.
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Αξέχαστος φρόντισαν αν μείνει ο γάμος τους, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φρόντισαν ώστε ο γάμος τους να μείνει αξέχαστος όχι μόνο για το λαμπερό σκηνικό, αλλά και για τα ιδιαίτερα δώρα που προσέφεραν στους καλεσμένους τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, οι περίπου 100 καλεσμένοι που βρέθηκαν στο δείπνο πριν από τον γάμο έλαβαν ένα πολυτελές αναμνηστικό κουτί, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την περίσταση.

Το βελούδινο κουτί με τα αρχικά του ζευγαριού

Το δώρο ήταν τοποθετημένο σε ένα βελούδινο κουτί, πάνω στο οποίο υπήρχαν τα αρχικά του ζευγαριού και δύο ανάγλυφες καρδιές, συμβολίζοντας την ένωσή τους.

Η προσεγμένη συσκευασία εντυπωσίασε τους καλεσμένους, καθώς κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί ειδικά για τη μεγάλη ημέρα.

Στο εσωτερικό του κουτιού υπήρχε ένα μεγάλο ποτήρι σαμπάνιας διακοσμημένο με αληθινά διαμάντια, καθώς και μια προσωπική κάρτα σφραγισμένη με κερί.

Το δώρο περιλάμβανε και ένα διακοσμητικό ύφασμα με εκτύπωση εμπνευσμένη από τον κήπο όπου πραγματοποιήθηκε η φωτογράφιση του αρραβώνα του ζευγαριού, δίνοντας ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα στο αναμνηστικό.

Τι πήραν οι καλεσμένοι του γάμου;

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και οι περίπου 1.000 καλεσμένοι της γαμήλιας τελετής στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν έλαβαν αντίστοιχο δώρο.

Η αυστηρή ασφάλεια που υπήρχε στον χώρο δεν επέτρεψε να διαρρεύσουν περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες από τον πολυσυζητημένο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι.

Στιλιστική σύμπτωση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η καλύτερη φίλη της διάσημης τραγουδίστριας, Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ, εμφανίστηκε στην τελετή με το ίδιο ακριβώς φόρεμα που επέλεξε και η Λόρα Κρουκ, αρραβωνιαστικιά του αστέρα του NFL ΤζούΤζου Σμιθ-Σούστερ.

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν κατά την άφιξή τους στο Madison Square Garden φορώντας την ίδια δημιουργία του οίκου Sau Lee. Το εντυπωσιακό φόρεμα διέθετε στράπλες κορσέ, κεντημένο μπούστο με λουλουδάτα μοτίβα, εφαρμοστή γραμμή και μακριά φούστα σε σοκολατί απόχρωση.

Παρότι η ενδυματολογική τους επιλογή ήταν πανομοιότυπη, καθεμία έδωσε τη δική της πινελιά στο σύνολο μέσω των αξεσουάρ. Η Λόρα Κρουκ συνδύασε το φόρεμα με μία Lady Dior τσάντα σε απαλή μέντα απόχρωση, ενώ η Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ επέλεξε τσάντα χειρός Cult Gaia και διάφανα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Η Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ και η Τέιλορ Σουίφτ γνωρίστηκαν στα μαθητικά τους χρόνια και από τότε διατηρούν μια στενή φιλία. Μάλιστα, η σχέση τους αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι «Fifteen», που κυκλοφόρησε το 2008. Η φίλη της τραγουδίστριας αναφέρεται επίσης στο κομμάτι «Ruin the Friendship», ενώ έχει συμμετάσχει σε αρκετά από τα μουσικά βίντεο της Σουίφτ, καθώς και στο ντοκιμαντέρ «Miss Americana».

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