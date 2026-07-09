Seaquins: Μαγεύουν τη Μύκονο οι αθλήτριες καλλιτεχνικής κολύμβησης - Μοναδικό υπερθέαμα

Το νησί της Μυκόνου προσφέρει αξέχαστες στιγμές στους επισκέπτες του, από τα διάσημα μπιτς πάρτι μέχρι τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα με φόντο το Αιγαίο.

Τώρα ένα νέο είδος ψυχαγωγίας έρχεται να προστεθεί στην καλοκαιρινή διασκέδαση και ήδη κάνει θραύση με συνεχώς αυξανόμενους θαυμαστές, που απολαμβάνουν ένα μοναδικό υδάτινο υπερθέαμα.

Οι Seaquins, μια ομάδα κολυμβητριών συγχρονισμένης κολύμβησης με διακρίσεις σε Ολυμπιάδες, παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κατακτούν πλέον και το νησί των Ανέμων με εντυπωσιακές παραστάσεις, μαγευτικές χορογραφίες και εκθαμβωτικά κοστούμια από τις πισίνες πολυτελών ξενοδοχείων μέχρι καλοκαιρινά evεnts, γάμους και μουσικά videoclips. Πίσω από τις Seaquins, βρίσκονται η Μαρία Αλζιγκούζη και η Κατερίνα Φουκαλά.

Το Μykonos Live TV βρέθηκε σε μία από τις μαγευτικές παραστάσεις των ταλαντούχων κοριτσιών καταγράφοντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα, στην πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου στον Ορνό και λίγο αργότερα συνομίλησε με μία από τις Seaquins.

Η Μαρία Αλζιγκούζη, πρώην πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης και μέλος της εθνικής ομάδας, αναφέρθηκε στο εγχείρημα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών της Μυκόνου.