«Έλαμψε» η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στην Σικελία

Στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana Haute Couture στην Σικελία παρευρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, όπου κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις για άλλη μία φορά, με την εμφάνισή της.

Η επίδειξη της Dolce & Gabbana, η οποία παρουσιάστηκε ως μια «θεατρική εμπειρία εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, τη φύση και την ιστορία της Σικελίας» πραγματοποιήθηκε στον βοτανικό κήπο Radicepura στους λόφους έξω από την πόλη Ταορμίνα τη Δευτέρα.

Η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός τράβηξε την προσοχή όλων, φορώντας ένα εφαρμοστό χρυσό στράπλες φόρεμα του οίκου, το οποίο ήταν διακοσμημένο με πολύχρωμους λίθους. Ολοκλήρωσε το σύνολο της με μια μακριά χρυσή κάπα και μία τσάντα, επίσης, της Dolce & Gabbana.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 56χρονη μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από το φόρεμα της αλλά και από την επίδειξη, ανάμεσα στις οποίες ήταν και μία φωτογραφία με την Μόνικα Μπελούτσι, με την οποία κάθισε στην πρώτη σειρά.

Δείτε φωτογραφίες:

Δείτε την ανάρτηση της Τζένιφερ Λόπεζ: