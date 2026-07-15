Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της που μοιράστηκε στα social media

Snapshot Ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου τους στα social media.

Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram συνοδεύοντάς την με το τραγούδι «Θα σ' αγαπώ αιώνια».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2026 μετά από πρόταση γάμου τον Οκτώβριο του 2025.

Η προσωπική ζωή τους εξελίχθηκε γρήγορα μέσα σε λίγους μήνες πριν τη γέννηση του παιδιού. Snapshot powered by AI

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς πριν από λίγες ημέρες έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε στο Instagram την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της, η οποία είχε αρχικά δημοσιευτεί από τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Στο στιγμιότυπο διακρίνονται τα μικροσκοπικά ποδαράκια του μωρού, ενώ ο Νίκος Κώτσης συνόδευσε την ανάρτησή του με την ημερομηνία γέννησης του παιδιού τους, «12/07/2026», προσθέτοντας μία μπλε καρδιά και κάνοντας αναφορά στη σύζυγό του.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο δικό της προφίλ στο Instagram, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με το τραγούδι «Θα σ' αγαπώ αιώνια» των Γιάννη Βαρδή και Ευδοκίας Καδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του HerNews.gr, η δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωπική ζωή του ζευγαριού εξελίχθηκε με γρήγορους ρυθμούς τους τελευταίους μήνες. Ο Νίκος Κώτσης έκανε πρόταση γάμου στην Μπάγια Αντωνοπούλου ανήμερα των γενεθλίων της, στις 12 Οκτωβρίου 2025, ενώ οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου, λίγο πριν υποδεχθούν τον γιο τους.