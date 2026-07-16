Σοφία Λόρεν: Η Αλεσάντρα Μουσολίνι απαντά στις φήμες για την υγεία της θείας της

H ανιψιά της 91χρονης ηθοποιού καθησύχασε τους θαυμαστές της 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σοφία Λόρεν: Η Αλεσάντρα Μουσολίνι απαντά στις φήμες για την υγεία της θείας της
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Έντονες φήμες κυκλοφόρησαν στην Ιταλία για την κατάσταση της υγείας της θρυλικής σταρ Σοφία Λόρεν, αναγκάζοντας την ανιψιά της, Αλεσάντρα Μουσολίνι να παρέμβει για να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Με ένα βίντεο στο Instagram, η πρώην βουλευτής καθησύχασε τους θαυμαστές της 91χρονης σήμερα ηθοποιού που έχει αποσυρθεί από τη δημόσια θέα: «Μίλησα με τη θεία μου τη Σοφία, είναι καλά στο σπίτι, δεν νοσηλεύεται, είναι γεμάτη ζωή και ευχαριστεί όλους τους θαυμαστές της, οι φήμες που διαδίδουν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Είναι γαλήνια και δυνατή με αυτή την εξαιρετική ενέργεια που πάντα τη συνόδευε και που όλοι γνωρίζετε», έγραψε ξανά ενώ μέσω του βίντεο της ανιψιάς της μεταφέρει τις ευχαριστίες της προς τους θαυμαστές της.

«Μου ζήτησε να σας πω κάτι πολύ απλό, αλλά αυτό είναι πολύ κοντά στην καρδιά της: ευχαριστώ», ανέφερε η Μουσολίνι, προσθέτοντας ότι η ζεστασιά, η στοργή, η αγάπη που έλαβε σε όλα αυτά τα χρόνια καριέρας παραμένει για εκείνη «ένα πολύτιμο δώρο» ικανό να τη συναρπάζει καθημερινά. Κλείνοντας την ανάρτηση, η ανιψιά έστειλε μια αγκαλιά εκ μέρους της θείας της σε όλους όσους που της έστειλαν μηνύματα αυτές τις ώρες.

https://www.instagram.com/reel/DaxUyhlNNeR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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