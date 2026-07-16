Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του

Το Σάββατο στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Λορέντζο Καριέρε

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του
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  • Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε θα τελεστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 11:30 στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.
  • Ο Λορέντζο Καριέρε πέθανε σε ηλικία 51 ετών μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες.
  • Ήταν γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι Bar του MEGA και είχε δημιουργήσει το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».
  • Η μητέρα του ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ματούλα, ενώ σύζυγός του ήταν η Έλενα Κατραβά, με την οποία είχε αποκτήσει δύο γιους.
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Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, θα τελεστεί η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος πέθανε χθες, σε ηλικία 51 ετών.

Την είδηση για την εξόδιο ακολουθία γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης.

Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας, με τον θάνατό του να σκορπίζει θλίψη σε συγγενείς και φίλους, αλλά και σε όσους τον είχαν γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι του MEGA «Bar» που είχε προβληθεί το 2002.

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«Άλλα σχέδια είχαμε… έγινα χίλια κομμάτια»

Ο στενός φίλος και κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, περιέγραψε τον Λορέντζο Καριέρε ως έναν άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής και να δημιουργήσει μία αγαπημένη οικογένεια.

«Ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές σου. Να ξέρεις, κουμπάρε μου, πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το θαύμα σου, Λορεντζάκο μου, είναι οι δύο υπέροχοι γιοι σου», έγραψε μεταξύ άλλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Έλενα Κατραβά, την οποία χαρακτήρισε ως «βράχο των βράχων», αποκαλύπτοντας παράλληλα δύο συγκλονιστικές στιγμές από τις τελευταίες ημέρες. «Μόνο σήμερα το πρωί που μου είπε εκείνο το “άλλα σχέδια είχαμε”, έγινα χίλια κομμάτια και χτες, όταν τη ρώτησα αν χρειάζεται κάτι, μου απάντησε: “Ένα θαύμα”», ανέφερε.

https://www.instagram.com/p/Da1Xzloqa10/

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός το 2002 μέσα από τη συμμετοχή στο δημοφιλές ριάλιτι Bar του MEGA, ένα από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής.

Πριν από την τηλεοπτική του πορεία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ, στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον συμπαίκτη του, Γιώργο Ελευθέρα, το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα». Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, Ρομπέρτο. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον 16άχρονο Αλεσάντρο και τον 14άχρονο Ρομπέρτο, που πήρε το όνομα του παππού του.

Μητέρα του ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια, Ματούλα (Διαμάντω Κουτροπούλου), μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες της ελληνικής showbiz.

Η Ματούλα είχε παντρευτεί τον επιχειρηματία, Ρομπέρτο Καριέρε, το 1974 και 1 χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο Λορέντζο. Ο γάμος τους δεν κράτησε, ενώ, ο Ρομπέρτο απέκτησε αργότερα νέα οικογένεια με τη Μαριαλένα Οικονομίδου·«έφυγε» από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών.

Κατά καιρούς είχαν γίνει γνωστές οι περίοδοι έντασης και αποξένωσης στις σχέσεις του Λορέντζο με τη μητέρα του, γεγονός που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα. Λίγο πριν πεθάνει, το 2023, η Ματούλα είχε μιλήσει για τη ζωή της, την καλλιτεχνική της πορεία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, την περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή και την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, ενώ είχε αναφερθεί με συγκίνηση στον Ανδρέα Μπάρκουλη και στην αγάπη για τον Τόλη Βοσκόπουλο.

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