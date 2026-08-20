Σάντρα Μπούλοκ: Μιλά για πρώτη φορά για την απώλεια του Μπράιαν Ράνταλ - «Δεν έπρεπε να μιλήσω»

Snapshot Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια την απώλεια του συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ, που πέθανε τον Αύγουστο του 2023 από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Ο Ράνταλ είχε ζητήσει από τη Μπούλοκ να κρατήσει μυστική την ασθένειά του, και εκείνη σεβάστηκε την επιθυμία του μέχρι τον θάνατό του.

Η διάγνωση της ALS ήρθε μετά από μια μακρά διαδικασία αποκλεισμού άλλων ασθενειών και εξετάσεων που διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο.

Η Μπούλοκ αντιμετώπισε το ψυχολογικό βάρος της ασθένειας μόνη της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ φρόντιζε τα παιδιά τους και είχε περιορισμένο κύκλο ανθρώπων που γνώριζαν την αλήθεια.

Μετά τον θάνατο του Ράνταλ, η Μπούλοκ αποσύρθηκε προσωρινά από τα επαγγελματικά της για να φροντίσει τον εαυτό της και την οικογένειά της. Snapshot powered by AI

Η Σάντρα Μπούλοκ μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την απώλεια του επί χρόνια συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ, αποκαλύπτοντας τη δύσκολη περίοδο που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αλλά και το γεγονός ότι είχε δεσμευτεί να κρατήσει κρυφή την ασθένειά του.

Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για την «τραυματική διάγνωση» που οδήγησε στον θάνατο του Ράνταλ, σε ηλικία 57 ετών, τον Αύγουστο του 2023. Ο φωτογράφος είχε δώσει επί τρία χρόνια μια ιδιωτική μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα ή νόσος του Lou Gehrig.

«Δεν μου επιτρεπόταν να μιλήσω γι’ αυτό»

Σε νέο επεισόδιο του podcast «SmartLess», η Μπούλοκ εξήγησε ότι ο Ράνταλ της είχε ζητήσει να μην αποκαλύψει σε κανέναν την κατάστασή του.

«Δεν μου επιτρεπόταν να μιλήσω γι’ αυτό. Αυτή ήταν η επιθυμία του και προσπάθησα να την σεβαστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός είπε ότι κατανοούσε τους λόγους για τους οποίους ο σύντροφός της ήθελε να κρατήσει την ασθένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο παραδέχθηκε πως το γεγονός ότι κουβαλούσε μόνη της το βάρος της διάγνωσης την απομόνωσε ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

«Άρχισα να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή», εξομολογήθηκε.

«Ο άνθρωπός μου έφυγε πριν φύγει το σώμα του»

Η Μπούλοκ περιέγραψε με συγκινητικό τρόπο την εμπειρία της δίπλα στον Ράνταλ, λέγοντας πως ήταν άρρωστος για περίπου τη μισή διάρκεια της σχέσης τους.

«Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από το σώμα του», είπε, εξηγώντας ότι δεν πιστεύει πως κατάφερε πραγματικά να διαχειριστεί το πένθος της μέχρι και μετά τον θάνατό του.

Η ίδια παρομοίασε την περίοδο εκείνη με έναν αδιάκοπο «δρόμο», στον οποίο συνέχιζε να προχωρά χωρίς να έχει τον χρόνο να επεξεργαστεί όσα συνέβαιναν.

Η δύσκολη πορεία μέχρι τη διάγνωση

Μιλώντας για τα συμπτώματα της ALS, η Μπούλοκ εξήγησε ότι η διάγνωση ήρθε μέσα από μια μακρά διαδικασία αποκλεισμού άλλων πιθανών αιτιών.

Όπως ανέφερε, για περίπου έναν χρόνο οι γιατροί πραγματοποιούσαν συνεχείς εξετάσεις και αξιολογήσεις, με δοκιμασίες που αφορούσαν τη δύναμη, την αναπνοή και άλλες λειτουργίες του οργανισμού.

«Πρέπει να σχεδιάζεις τα πάντα σιωπηλά», είπε η ηθοποιός, σημειώνοντας πως είχε ήδη αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση σοβαρών ασθενειών μέσα από την οικογένειά της.

Ωστόσο, αυτό που την απασχολούσε περισσότερο ήταν τα παιδιά. Η Μπούλοκ και ο Ράνταλ είχαν αναλάβει από κοινού την ανατροφή των παιδιών τους, ενώ ο Ράνταλ είχε επίσης μία κόρη από προηγούμενη σχέση.

«Είχα δύο μικρά παιδιά που το διαχειρίζονταν όλο αυτό, ιδιαίτερα ένα μικρό κορίτσι που τον έβλεπε ως πατρική φιγούρα», ανέφερε.

Οι άνθρωποι που γνώριζαν την αλήθεια

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αδελφή της Σάντρα Μπούλοκ, Γκεζίν Μπούλοκ-Πράντο, ήταν το μοναδικό πρόσωπο που γνώριζε για τη διάγνωση του Ράνταλ.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε την κατάσταση με λίγους στενούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων η Τζένιφερ Άνιστον και η σύζυγος του Τζέισον Μπέιτμαν, Αμάντα Άνκα.

Η Μπούλοκ μίλησε επίσης για το ψυχολογικό βάρος που προστέθηκε στη σωματική ασθένεια, χαρακτηρίζοντας τον συνδυασμό αυτό μια ιδιαίτερα σκοτεινή περίοδο για την ίδια και την οικογένειά της.

Η επιθυμία του Μπράιαν Ράνταλ να μείνει η ασθένεια ιδιωτική

Μετά τον θάνατό του, η οικογένεια του Ράνταλ είχε ανακοινώσει ότι έφυγε «ήρεμα» έπειτα από τριετή μάχη με την ALS, επισημαίνοντας πως ο ίδιος είχε επιλέξει από νωρίς να κρατήσει την πορεία της ασθένειάς του ιδιωτική.

Η Μπούλοκ, όπως ανέφερε τώρα, προσπάθησε να σεβαστεί αυτή την επιθυμία μέχρι τέλους.

Ο Μπράιαν Ράνταλ, πρώην μοντέλο που ακολούθησε στη συνέχεια καριέρα φωτογράφου, είχε γνωρίσει τη Σάντρα Μπούλοκ το 2015. Την ίδια χρονιά οι δυο τους έκαναν πιο δημόσια τη σχέση τους, όταν εμφανίστηκαν μαζί στον γάμο της Τζένιφερ Άνιστον και του Τζάστιν Θερού.

Μετά τον θάνατό του, η Μπούλοκ χρειάστηκε χρόνο μακριά από τα επαγγελματικά της για να φροντίσει τον εαυτό της και τα παιδιά της. Όπως είχε αναφέρει τότε πηγή στο PEOPLE, πέρασε μεγάλο διάστημα στο σπίτι και επικεντρώθηκε στην οικογένειά της και στην προσωπική της αποκατάσταση.

Διαβάστε επίσης