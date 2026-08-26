«Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες»: Επιστρέφει 23 χρόνια μετά - Θα ξαναδούμε μαζί Χάντσον και ΜακΚόναχι;

Η ρομαντική κομεντί ετοιμάζεται να αποκτήσει δεύτερο μέρος

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

«Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες»: Επιστρέφει 23 χρόνια μετά - Θα ξαναδούμε μαζί Χάντσον και ΜακΚόναχι;
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  • Η Paramount εγκρίνει την ανάπτυξη σίκουελ για το «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες», 23 χρόνια μετά την πρώτη ταινία.
  • Υπάρχει επιθυμία να επιστρέψουν οι Κέιτ Χάντσον και Μάθιου ΜακΚόναχι στους ρόλους τους, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.
  • Η Κέιτ Χάντσον θα συμμετάσχει και στην παραγωγή της νέας ταινίας, ενώ η Στέισι Σερ θα είναι επίσης παραγωγός μέσω της εταιρείας της.
  • Το σενάριο είναι σε αρχικό στάδιο και η επιλογή σεναριογράφου θα επηρεάσει το τελικό καστ.
  • Η αρχική ταινία του 2003 ήταν εμπορική επιτυχία με κέρδη περίπου 180 εκατομμυρίων δολαρίων και διατηρεί μεγάλη δημοφιλία και νοσταλγία.
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Μια από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές ταινίες των 00s ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση. Ο λόγος για το «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες», την ταινία που ένωσε κινηματογραφικά την Κέιτ Χάντσον και τον Μάθιου ΜακΚόναχι και απέκτησε διαχρονικό κοινό.

Η Paramount φέρεται να έχει δώσει το «πράσινο φως» για την ανάπτυξη του σίκουελ, σύμφωνα με το Variety. Το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο η μεγάλη επιθυμία τόσο του στούντιο όσο και των δημιουργών είναι να επιστρέψουν οι δύο πρωταγωνιστές στους ρόλους που τους έκαναν ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά ζευγάρια της εποχής.

Η Κέιτ Χάντσον δεν θα βρίσκεται μόνο μπροστά από την κάμερα, καθώς αναμένεται να συμμετάσχει και στην παραγωγή της νέας ταινίας.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει διάθεση να επιστρέψουν η Χάντσον και ο ΜακΚόναχι, τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Οι υπεύθυνοι του πρότζεκτ βρίσκονται αυτή την περίοδο σε αναζήτηση σεναριογράφου, καθώς η ιστορία που θα ακολουθήσει το νέο κεφάλαιο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την τελική σύνθεση του καστ.

Με άλλα λόγια, οι θαυμαστές μπορούν προς το παρόν να ελπίζουν σε μια επανένωση των δύο ηθοποιών, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση ότι θα επιστρέψουν.

Στην παραγωγή αναμένεται να συμμετάσχει και η Στέισι Σερ μέσω της εταιρείας της, Shiny Penny. Η παραγωγός έχει στο ενεργητικό της σημαντικές κινηματογραφικές δουλειές, μεταξύ των οποίων τα «Pulp Fiction», «Erin Brockovich» και «Vanilla Sky».

Η αρχική ταινία κυκλοφόρησε το 2003, σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πέτρι, και βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο των Μισέλ Αλεξάντερ και Τζίνι Λονγκ.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την Andie Anderson, μια νεαρή δημοσιογράφο που εργάζεται σε γυναικείο περιοδικό. Όταν αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο με θέμα το πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει έναν άντρα να την αφήσει μέσα σε μόλις δέκα ημέρες, αποφασίζει να μετατρέψει την ιδέα σε προσωπικό πείραμα.

Ο «στόχος» της είναι ο Benjamin Barry, ένας φιλόδοξος διαφημιστής που βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπος με μια δική του πρόκληση. Έχει στοιχηματίσει με το αφεντικό του ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευτεί.

Έτσι, οι δύο ήρωες ξεκινούν ένα παιχνίδι στο οποίο ο καθένας έχει τον δικό του κρυφό στόχο. Η Andie προσπαθεί να κάνει τον Benjamin να την εγκαταλείψει, ενώ εκείνος θέλει να την κάνει να τον ερωτευτεί.

Το σχέδιο, όμως, αρχίζει να καταρρέει όταν ανάμεσα στους δύο εμφανίζονται συναισθήματα που δεν είχαν υπολογίσει.

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