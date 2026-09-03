Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ είναι ξανά στη Μύκονο και... την αποθεώνει: Είναι το αγαπημένο μου νησί

Snapshot Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ δηλώνει ότι η Μύκονος είναι το αγαπημένο του νησί και την επισκέπτεται για πολλά χρόνια.

Ο 74χρονος σχεδιαστής έχει μια μακροχρόνια σχέση με την Ελλάδα και εκφράζει την αγάπη του για τη χώρα και την ελληνική κουζίνα.

Επιλέγει συστηματικά τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές και απολαμβάνει τις βόλτες στα Ματογιάννια και τα σοκάκια της Χώρας.

Παρά τα χρόνια, η γοητεία της Μυκόνου παραμένει αναλλοίωτη γι' αυτόν, ξεχωρίζοντας την ομορφιά και τη νυχτερινή ζωή του νησιού. Snapshot powered by AI

Γοητευμένος από τη Μύκονο δηλώνει για ακόμη μία φορά ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, που βρίσκεται ξανά στο νησί που αποτελεί εδώ και δεκαετίες σταθερό προορισμό των καλοκαιρινών του διακοπών.

«Αγαπώ τη Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και γι’ αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής, μιλώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο και το Mykonos Live TV.

Ο 74χρονος δημιουργός, μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μόδας, δεν έχει κρύψει ποτέ την ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει για την Ελλάδα. Με χαλαρή διάθεση και προσιτός, μίλησε για την αγάπη του τόσο για τη χώρα όσο και για την ελληνική κουζίνα.

Η σχέση του Ζαν Πολ Γκοτιέ με τη Μύκονο μετρά πολλά χρόνια, καθώς ο σχεδιαστής επιλέγει συστηματικά το νησί των Ανέμων για τις διακοπές του. Κατά τις επισκέψεις του, συνηθίζει να απολαμβάνει τις βόλτες του στα Ματογιάννια και στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, όπου έχει απαθανατιστεί αρκετές φορές.

Παρά τα χρόνια που περνούν, η γοητεία που ασκεί πάνω του η Μύκονος φαίνεται να παραμένει αναλλοίωτη, με τον ίδιο να ξεχωρίζει τόσο την ιδιαίτερη ομορφιά του νησιού όσο και τη φημισμένη νυχτερινή ζωή του.

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