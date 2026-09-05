Μαριάννα Πολυχρονίδη: Λάμπει από ευτυχία κοιτάζοντας την δύο μηνών κόρη της - Τα τρυφερά στιγμιότυπα

Snapshot Η Μαριάννα Πολυχρονίδη βιώνει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής της μετά τη γέννηση της δύο μηνών κόρης της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στα social media τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της ως μητέρα.

Στην ανάρτησή της τονίζει τη σημασία των απλών, καθημερινών στιγμών με το μωρό της.

Η μητρότητα φέρνει στη ζωή της νέες εικόνες και γεμίζει την καθημερινότητά της με τρυφερότητα. Snapshot powered by AI

Την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής της διανύει η Μαριάννα Πολυχρονίδη, μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή ανάρτηση από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, αποτυπώνοντας τις απλές στιγμές που πλέον έχουν αποκτήσει ξεχωριστή σημασία.

«Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα από τη ζωή με το μωρό της.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη φαίνεται να απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της νέας εποχής, με τη μητρότητα να γεμίζει την καθημερινότητά της με τρυφερότητα και νέες εικόνες.

https://www.instagram.com/p/Dc3Z8hujNhJ/

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