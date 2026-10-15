Κέιλι Κουόκο: Η Πένι του «Big Bang Theory» έγινε μητέρα για δεύτερη φορά

Snapshot Η Κέιλι Κουόκο έγινε μητέρα για δεύτερη φορά και καλωσόρισε την κόρη της Φιλομένα Καρμίν Μπόμπι Πέλφρεϊ στις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η Κουόκο και ο αρραβωνιαστικός της Τομ Πέλφρεϊ έχουν ήδη μια κόρη, τη Ματίλντα, που γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Απρίλιο του 2022 και αρραβωνιάστηκε το 2024, μετά τη γέννηση της πρώτης τους κόρης.

Ο Τομ Πέλφρεϊ εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την υποστήριξή του στην Κέιλι Κουόκο σε ομιλία του στα βραβεία Emmy, λίγο πριν τη γέννηση της Φιλομένα. Snapshot powered by AI

Η Κέιλι Κουόκο έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, αφού καλωσόρισε ακόμη ένα κορίτσι μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Τομ Πέλφρεϊ.

Η 40χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε την άφιξη της κόρης της, η οποία ονομάστηκε Φιλομένα Καρμίν Μπόμπι Πέλφρεϊ, με ανάρτησή της στο Instagram, όπου δημοσίευε τις πρώτες φωτογραφίες της μικρής.

Η μικρή «Φίλο», όπως την αποκαλούν οι γονείς της, γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2026, αποκάλυψε η σταρ του «Big Bang Theory» στην ανάρτηση.

«Φιλομένα Καρμίν Μπόμπι Πέλφρεϊ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό το συναίσθημα που νιώθω για άλλη μια φορά. Τι ευλογία! Είμαστε τόσο ευγνώμονες για την τρελή διαδρομή που μας έφερε στη μικρή μας Φίλο!», έγραψε η 40χρονη Κουόκο στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Η οικογένειά μας είναι πλέον πλήρης. Ώρα να φέρουμε το μωρό της Ματίλντα στο σπίτι!», πρόσθεσε και στη συνέχεια μίλησε στον σύντροφό της, Τομ: «Η ζωή μου άλλαξε τη στιγμή που συναντηθήκαμε, και τα δώρα συνεχίζουν να έρχονται. Σ’ αγαπώ για πάντα, μπαμπάκα των κοριτσιών μας!»

Δείτε μερικές από τις τρυφερές φωτογραφίες:

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DefFpdlj2CA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Καλώς ήρθες, μικρότερη μας βασίλισσα!»

Ο 44χρονος Πέλφρεϊ μοιράστηκε επίσης την χαρά του για την άφιξη της «μικρότερης βασίλισσας» της οικογένειας, όπως αποκάλεσε την νέα του κορούλα.

«Φιλομένα Καρμίν Μπόμπι Πέλφρεϊ. Άλλο ένα θαύμα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρότερη μας βασίλισσα! Κέιλι, στάθηκες πάντα στο ύψος σου ως σύντροφος και ως μαμά, ακόμα και όταν δεν ένιωθες στα καλύτερά σου – είσαι πρωταθλήτρια! Τα κορίτσια κι εγώ θα ήμασταν χαμένοι χωρίς εσένα. Ευχαριστώ τον Θεό για το δώρο αυτής της οικογένειας και αυτών των κοριτσιών», έγραψε.

Η Φιλομένα είναι η δεύτερη κόρη του ζευγαριού, καθώς πριν από τρία χρόνια το ζευγάρι είχε αποκτήσει την Ματίλντα.

Η Κουόκο και ο Πέλφρεϊ είχαν ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη νωρίτερα φέτος, με μια ανάρτηση στην οποία εμφανιζόταν και Ματίλντα. Οι δύο τους γνωρίστηκαν τον Απρίλιο του 2022, μέσω του κοινού τους μάνατζερ. Το 2023 απέκτησαν την Ματίλντα, και την επόμενη χρονιά αρραβωνιάστηκαν.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DdraSVkmubs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Έναν περίπου μήνα πριν από την γέννηση της δεύτερης του κόρης, ο Πέλφρεϊ είχε εκφωνήσει μια ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία για την Κουόκο στα βραβεία Emmy, καθώς λάμβανε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για την σειρά «Task».

Αφού ευχαρίστησε την οικογένειά του, απευθύνθηκε στην Κουόκο. «Στην αγαπημένη μου ηθοποιό σε αυτήν την αίθουσα, την αγάπη μου, την καλύτερή μου φίλη, τη σύντροφό μου, την Κέιλι — σ’ αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και η οικογένειά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω στην ζωή μου», είπε ο 44χρονος, καθώς η κάμερα έδειχνε την Κουόκο, η οποία έκλαιγε.

Και κατέληξε: «Ματίλντα, ο μπαμπάς σ’ αγαπάει. Κοριτσάκι μου που είσαι ακόμη στην κοιλίτσα, ο μπαμπάς σ’ αγαπάει».

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