Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

Η 18χρονη έδωσε το «παρών» στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιιάς»

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα
LIFESTYLE
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  • Η Βικτώρια Δέλλα πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, σε εκδήλωση στη Λευκωσία.
  • Παρέστη στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro - Γυναίκες της Χρονιάς» το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.
  • Επέλεξε να φορέσει μαύρο σύνολο με ημιδιάφανο τοπ και ασημί τσάντα, ολοκληρώνοντας μια κομψή εμφάνιση.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της τόνισε τη σημασία της προόδου των γυναικών με το μήνυμα: «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, ο κόσμος προοδεύει μαζί τους».
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Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα, δίνοντας το «παρών» σε μια λαμπερή εκδήλωση στη Λευκωσία.

Η 18χρονη κόρη της αείμνηστης γυμνάστριας και μοντέλου και του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro - Γυναίκες της Χρονιάς».

Μία ημέρα αργότερα, η Βικτώρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/Dej3_zBiLxH/

Για τη βραδιά επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με ημιδιάφανο τοπ, το οποίο συνδύασε με ασημί τσάντα, ολοκληρώνοντας μια κομψή εμφάνιση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε στα αγγλικά: «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, ο κόσμος προοδεύει μαζί τους», συνοδεύοντας το μήνυμά της με το hashtag #mfawards2026.

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