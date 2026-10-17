Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

Snapshot Η Βικτώρια Δέλλα πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, σε εκδήλωση στη Λευκωσία.

Παρέστη στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro - Γυναίκες της Χρονιάς» το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου.

Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Επέλεξε να φορέσει μαύρο σύνολο με ημιδιάφανο τοπ και ασημί τσάντα, ολοκληρώνοντας μια κομψή εμφάνιση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της τόνισε τη σημασία της προόδου των γυναικών με το μήνυμα: «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, ο κόσμος προοδεύει μαζί τους». Snapshot powered by AI

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα, δίνοντας το «παρών» σε μια λαμπερή εκδήλωση στη Λευκωσία.

Η 18χρονη κόρη της αείμνηστης γυμνάστριας και μοντέλου και του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro - Γυναίκες της Χρονιάς».

Μία ημέρα αργότερα, η Βικτώρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την εμφάνισή της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/Dej3_zBiLxH/

Για τη βραδιά επέλεξε ένα μαύρο σύνολο με ημιδιάφανο τοπ, το οποίο συνδύασε με ασημί τσάντα, ολοκληρώνοντας μια κομψή εμφάνιση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε στα αγγλικά: «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, ο κόσμος προοδεύει μαζί τους», συνοδεύοντας το μήνυμά της με το hashtag #mfawards2026.

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