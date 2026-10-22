Γιώργος Τσαλίκης: Έσπασαν το αυτοκίνητό του τραγουδιστή - Το ξέσπασμά του

Ο τραγουδιστής βρισκόταν έξω από το μαγαζί, περιμένοντας τους δημοσιογράφους, όταν διαπίστωσε ότι το όχημά του είχε υποστεί ζημιά

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Τσαλίκης: Έσπασαν το αυτοκίνητό του τραγουδιστή - Το ξέσπασμά του
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  • Ο Γιώργος Τσαλίκης αποκάλυψε ότι άγνωστος προκάλεσε ζημιά στο αυτοκίνητό του έξω από το νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση».
  • Ο τραγουδιστής διαπίστωσε ότι κάποιος πέταξε πέτρα και έσπασε το όχημά του ενώ τον περίμενε έξω από το μαγαζί.
  • Στο βίντεο που ανάρτησε, εξέφρασε απορία και σύνδεσε το περιστατικό με την έκφραση της προσωπικής του άποψης.
  • Στο μήνυμά του ευχαρίστησε ειρωνικά όσους του προκάλεσαν τη ζημιά μπροστά στο νυχτερινό κέντρο.
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να δυσάρεστο περιστατικό αποκάλυψε ο Γιώργος Τσαλίκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο καταγγέλλει ότι άγνωστος προκάλεσε ζημιά στο αυτοκίνητό του έξω από το νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση».

Ο τραγουδιστής βρισκόταν έξω από το μαγαζί, περιμένοντας τους δημοσιογράφους, όταν διαπίστωσε ότι το όχημά του είχε υποστεί ζημιά. Όπως ανέφερε ο ίδιος, κάποιος πέταξε πέτρα και έσπασε το αυτοκίνητό του.

Στο βίντεο που ανάρτησε, ο Γιώργος Τσαλίκης περιέγραψε όσα διαπίστωσε, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για το περιστατικό.

«Είμαι εδώ λοιπόν στην Αυτοκίνηση περιμένοντας τους δημοσιογράφους, έχω το αμάξι μου έξω από το μαγαζί και κάποιος καλός άνθρωπος πέταξε μια πέτρα και μου έσπασε το αμάξι. Τέλεια. Τόσο πολύ σας πειράζει όταν κάποιος άνθρωπος λέει την άποψή του; Τόσο πολύ;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάνω στο βίντεο, μάλιστα, έγραψε: «Με είδανε που έβγαινα από το αμάξι και μου το σπάσανε μπροστά στην Αυτοκίνηση. Ευχαριστώ πολύ».

https://www.instagram.com/p/Dewsia0t6kK/
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