Αγωνία για τον Τζακ Νίκολσον: Γιατί «εξαφανίστηκε» ο ηθοποιός

Ο θρυλικός ηθοποιός 89 ετών, με περισσότερες από 70 ταινίες και 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ στην 50χρονη καριέρα του, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αγωνία για τον Τζακ Νίκολσον: Γιατί «εξαφανίστηκε» ο ηθοποιός
LIFESTYLE
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  • Ο Τζακ Νίκολσον, 89 ετών, έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και κάνει σπάνιες εμφανίσεις.
  • Ο φίλος του Μάικλ Ντάγκλας δήλωσε ότι ο Νίκολσον δεν θα επιστρέψει ποτέ μπροστά στην κάμερα, αν και είναι καλά στην υγεία του.
  • Παρά τις φήμες για κακή υγεία, ο Νίκολσον διαψεύδει ότι έχει πρόβλημα και δηλώνει πως επιλέγει επιλεκτικά τους ρόλους του.
  • Ο ηθοποιός περνά τον περισσότερο χρόνο του στην έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς και αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.
  • Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νίκολσον έγινε το 2023 και φωτογραφήθηκε πρόσφατα με την κόρη του τον Ιανουάριο του 2025.
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Ο Τζακ Νίκολσον έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο Χόλιγουντ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, προκαλώντας ανησυχία σε φίλους και θαυμαστές του.

Ο θρυλικός ηθοποιός 89 ετών, με περισσότερες από 70 ταινίες και 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ στην 50χρονη καριέρα του, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα και για χρόνια η όποια εμφάνισή του γινόταν με το σταγονόμετρο.

Παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε ο Τζέιμς Μπροyκς ότι ο εμβληματικός πρωταγωνιστής της Λάμψης θα επιστρέψει, οι ελπίδες διαψεύστηκαν από τον φίλο του 89χρονου αστέρα, Μάικλ Ντάγκλας, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο διαβόητος γυναικάς δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά μπροστά στην κάμερα, χαριτολογώντας: «Δεν δουλεύει πια. Είναι καλά. Έχει εξαφανιστεί. Το ξέρω αυτό».

Jack Nicholson

Ο Τζακ Νίκολσον παρευρίσκεται στην τελετή απονομής του Βραβείου AFI για το Συνολικό Έργο, προς τιμήν της Σίρλεϊ ΜακΛέιν, στα Sony Studios στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνιας. (2012)

Invision

Αν και δεν ανακοίνωσε ποτέ την αποχώρησή του, ο απομονωμένος σταρ έχει εξαφανιστεί πολύ από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει κάνει καμία συνέντευξη τον τελευταίο καιρό.

Ωστόσο, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πέρυσι στο κοινό για το Saturday Night Live 50th Anniversary Special – αλλά πολλοί θαυμαστές ανησυχούσαν ότι φαινόταν αρκετά αδύναμος.

Πολλές αναφορές υποδηλώνουν ότι μπορεί να είναι σε κακή υγεία, αλλά όταν ρωτήθηκε για την ξαφνική εξαφάνισή του το 2013, επέμεινε ότι ο «μαθηματικός εγκέφαλός του» ήταν τόσο κοφτερός όσο ποτέ και ότι απλώς ήταν πιο επιλεκτικός στους ρόλους του.

Πηγές λένε ότι τώρα περνά τις μέρες του μέσα στην έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς και ότι σχεδόν ποτέ δεν φεύγει – με φίλους να εκφράζουν πρόσφατα τους φόβους τους ότι θα «πεθάνει ερημίτης» αφού «έζησε μια τόσο πολύχρωμη ζωή».

Το 2017, επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε ένα ριμέικ της γερμανικής κωμωδίας Toni Erdmann, αλλά τα παράτησε, εκτροχιάζοντας το έργο.

Ο Τζακ είχε μια κάπως αμφιλεγόμενη ανατροφή από την αρχή – αφού η μητέρα του, μια ανύπαντρη showgirl η Τζουν Φράνσις Νίκολσον, γέννησε τον ηθοποιό σε ηλικία 18 ετών, οι γονείς της αποφάσισαν να τον μεγαλώσουν σαν δικό τους παιδί, προσποιούμενοι ότι η μητέρα του ήταν αδερφή του.

Για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, πίστευε ότι η μαμά του ήταν αδερφή του, μέχρι το 1974, όταν το περιοδικό Time αποκάλυψε την αλήθεια και του είπε για τα ευρήματά του.

Το 2010, η καριέρα του Τζακ σταμάτησε ξαφνικά αφού πρωταγωνίστησε στην ταινία How Do You Know. Οι εμφανίσεις του είναι μετρημένες έκτοτε. Το 2015, επέστρεψε στην οθόνη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια για να δώσει μια ομιλία κατά τη διάρκεια της ειδικής επετείου του Saturday Night Live για την 40η επέτειο.

Κάθισε επίσης για μια συνέντευξη στο HBO για να συζητήσει τη φιλία του με τον πυγμάχο Μοχάμεντ Άλι το 2016 μετά τον θάνατο του αθλητή – αλλά ακόμα δεν είχε δεθεί με καμία νέα ταινία από το 2010.

Παρά τις φήμες για την υγεία του που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, ο Τζακ κάνει εμφανίσεις σε αγώνες μπάσκετ.

Nuggets Lakers Basketball

Ο ηθοποιός Τζακ Νίκολσον παρακολουθεί από τη θέση του μαζί με τον γιο του Ρέι πριν από τον 3ο αγώνα της σειράς των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA μεταξύ των Λος Άντζελες Λέικερς και των Ντένβερ Νάγκετς (2003)

AP/Ashley Landis

Πιο πρόσφατα, μια άλλη αναφορά από το RadarOnline ισχυρίστηκε ότι οι μακροχρόνιοι φίλοι του θρύλου του Χόλιγουντ ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για την ολοένα και πιο απομονωμένη φύση του.

«Έχει ξεκαθαρίσει ότι το σπίτι του είναι το κάστρο του. Αλλά οι άνθρωποι απλώς εύχονται να είχε βγει από το σπίτι και να εμφανιστεί για να τους πει πώς - ή τουλάχιστον να καθησυχάσει τους ανθρώπους ότι είναι καλά», είπε μια πηγή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο ίδιος ο Τζακ Νίκολσον όμως εξακολουθεί να διαψεύδει τις όποιες φήμες, καθώς τον περασμένο Απρίλιο απέδειξε ότι είχε ακόμα την ικανότητα να μαγεύει ένα αιχμάλωτο κοινό ενώ γιόρταζε τα 89α γενέθλιά του, σε μία σπάνια φωτογραφία, που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κόρη του Λορέιν, όπου εμφανιζόταν ο θρυλικός ηθοποιός σε νεότερη ηλικία.

Η πιο πρόσφατη φωτογραφία του, είναι τον Ιανουάριο του 2025, όταν η κόρη του φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τον πατέρας της σε ένα slideshow που μοιράστηκε στο Instagram.

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