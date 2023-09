Τα νέα Babylino Sensitive Cotton Soft συναντούν τον Άκη Πετρετζίκη στο Kidom του Allou Fun Park!

Back to school με το πιο λαχταριστό event, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, 18:00μ.μ.-21:00μ.μ.

Tα νέα Babylino Sensitive Cotton Soft είναι εδώ, για να αναβαθμίσουν τη sensitive προστασία του μωρού, με αγνό βαμβάκι στο κάλυμμα, Dry-Matrix απορροφητικότητα, που συγκρατεί τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας* από κάθε άλλη βρεφική πάνα και με δείκτη υγρασίας σε όλα τα μεγέθη.

Παρέα με τον Άκη Πετρετζίκη, σας περιμένουν στο Kidom του Allou! Fun Park, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου από τις 18:00 έως τις 21:00 το απόγευμα, να γιορτάσετε μαζί τη νέα άφιξη! Ο αγαπημένος σεφ Άκης Πετρετζίκης, μαζί με την ομάδα του, θα είναι εκεί σε ένα μοναδικό, διαδραστικό περιβάλλον, έτοιμοι να υποδεχτούν από κοντά μικρούς και μεγάλους και να δημιουργήσουν! Τα παιδιά θα μπουν σε ρόλο pastry chef, φτιάχνοντας τούρτες από pancakes, απολαμβάνοντας λαχταριστό παγωτό και διακοσμώντας τα γλυκίσματα με νόστιμα και υγιεινά toppings. Παράλληλα, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να λάβουν δείγματα από το νέο προϊόν Babylino Sensitive Cotton Soft.

Σας περιμένουμε όλους στο μεγαλύτερο πάρκο για παιδιά στην Ελλάδα, στο Kidom του Allou! Fun Park και συγκεκριμένα στον παιχνιδότοπο PLAYLAND, εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ! Σε ένα παραμυθένιο βασίλειο για οικογένειες με μικρά παιδιά, τα νέα Babylino Sensitive Cotton Soft και ο Άκης Πετρετζίκης θα μετατρέψουν το απόγευμά σας στην πιο γλυκιά εμπειρία!

*Immersion in 0.9% saline solution for 50 minutes, Centrifugation for 3 min @ 440g-force

Μην το χάσετε!