Η COSMOTE TV τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ολοήμερο αφιέρωμα με ντοκιμαντέρ στο COSMOTE HISTORY HD & back-to-back πολεμικές ταινίες στο COSMOTE CINEMA 2HD

Newsbomb

Η COSMOTE TV τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αφιερωμένο στην επέτειο του «ΟΧΙ» και στα γεγονότα που σημάδεψαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το πρόγραμμα της COSMOTE TV, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Στο COSMOTE HISTORY HD, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν ένα ολοήμερο αφιέρωμα που περιλαμβάνει 17 ντοκιμαντέρ, με θέμα το έπος του 40’ και τη σθεναρή αντίσταση των Ελλήνων απέναντι σε Ιταλούς και Γερμανούς.

Παράλληλα, στο COSMOTE CINEMA 2HD θα προβληθούν back-to-back βραβευμένες πολεμικές ταινίες που άφησαν εποχή.

cosmote

Ολοήμερο αφιέρωμα στο COSMOTE HISTORY HD

Ανήμερα της επετείου, από τις 08.00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, το COSMOTE HISTORY HD θα προβάλλει 17 ντοκιμαντέρ που αναβιώνουν τα καθοριστικά γεγονότα και τις ανθρώπινες ιστορίες του B’ παγκοσμίου πολέμου. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της νέας σειράς ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV «Στα Φτερά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» (Τρίτη 28/10, 22.00) για τον άγνωστο αεροπορικό αγώνα της Ελλάδας την περίοδο του 40’. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, φωτογραφίες, ημερολόγια πτήσεων και μαρτυρίες, η σειρά παρουσιάζει τις θυσίες των Ελλήνων αεροπόρων, τις στρατηγικές αποστολές και τις ιστορικές στιγμές που σημάδεψαν την ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο των αιθέρων.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν, ντοκιμαντέρ σε παραγωγή και συμπαραγωγή της COSMOTE TV, όπως «Ένδοξα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού» (10.00 & 13.00), «Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς: Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944» (11.00), «Ρωμανιώτες: Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων» (14.50), «Η μέρα που τελείωσε ο πόλεμος» (12.10), «Η Μάχη της Κρήτης - Όταν ο Ερμής κράτησε την αναπνοή του» (00.00) κ.ά.

Παράλληλα, θα προβληθούν και δύο επεισόδια της εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» (18.00 & 23.00) για την πρώτη νίκη του ελληνικού στρατού στον πόλεμο του ’40 στην Πίνδο, καθώς και για τη δράση του Ιβάνωφ, του μεγαλύτερου σαμποτέρ που έδρασε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

cosmote

5 πολεμικές ταινίες back-to-back στο COSMOTE CINEMA 2HD

Με την back-to-back προβολή 5 εμβληματικών πολεμικών ταινιών τιμάει την 28 η Οκτωβρίου τo COSMOTE CINEMA 2HD. Το αφιέρωμα θα ξεκινήσει από τις 14.00 με την προβολή της ταινίας «Κυβερνήτης», που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν η γυρισμένη στη Ρόδο ταινία «Απόδραση στην Αθήνα» (16.00) και το «Περιμένοντας την Άνια» (18.00), μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Μάικλ Μορπούργκο.

Στις 19.50 θα προβληθεί η ταινία «Irena’s Vow», για την αληθινή ιστορία μιας Πολωνής που έκρυψε Εβραίους στο υπόγειο σπιτιού Γερμανού αξιωματικού για να γλιτώσουν από τους διωγμούς. Το αφιέρωμα θα «ρίξει αυλαία» με την βραβευμένη με 5 Όσκαρ ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» (22.00), με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

14:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η φάμπρικα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ παίζει τα ρέστα της

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 48χρονος οδηγός- Το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο

14:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διεθνής πρωτιά για την Kaizen Gaming στο iGaming και το 2025

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Έμφραγμα» στα τρένα υψηλής ταχύτητας λόγω βανδαλισμού - Ακυρώσεις δρομολογίων και πολύωρες καθυστερήσεις

14:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ανοιξιάτικο κλίμα οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου - Πότε αναμένεται νέα μεταβολή

13:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Οδηγός εγκατέλειψε αυτοκίνητο με 193 κιλά κάνναβης στην Κόνιτσα

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χειροπέδες σε άνδρα για βιασμό με «φυλετικό κίνητρο»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικός: «Δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τον σταθμό «Μοναστηράκι»

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η COSMOTE TV τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εργασίες για σχέδιο εκεχειρίας εντός των επόμενων 10 ημερών - «Παρόμοια πράγματα» με Tomahawk ζήτησε ο Ζελένσκι

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb.gr στην Παγκόσμια Διάσκεψη του Διεθνούς Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας στη Βιέννη

13:31LIFESTYLE

Παπαργυρόπουλος: «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά και η σύντροφός μου όταν μου έκαναν έξωση»

13:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον Moby

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Όγδοη προεδρική θητεία κέρδισε ο 92χρονος Paul Biya στο Καμερούν - Τέσσερις νεκροί σε επεισόδια διαδηλωτών της αντιπολίτευσης

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αρνητική κατάταξη για την Ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: Κατέρρευσε ταράτσα σπιτιού - Ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένα χαστούκι φαίνεται ότι όπλισε το χέρι του 23χρονου - «Θα παραδοθεί» λέει η οικογένεια

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει βροχές και καταιγίδες το «ψυχρό μέτωπο» - Πώς θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου

13:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρία ακόμη παιδιά στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ στον Πειραιά - 17χρονος με πλαστή ταυτότητα

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βόρεια Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής: Απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής – εξπρές φέρνουν αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ

12:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος - Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής

13:31LIFESTYLE

Παπαργυρόπουλος: «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά και η σύντροφός μου όταν μου έκαναν έξωση»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικός: «Δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος», αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τον σταθμό «Μοναστηράκι»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εργασίες για σχέδιο εκεχειρίας εντός των επόμενων 10 ημερών - «Παρόμοια πράγματα» με Tomahawk ζήτησε ο Ζελένσκι

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ