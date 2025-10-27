Η COSMOTE TV τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Αφιερωμένο στην επέτειο του «ΟΧΙ» και στα γεγονότα που σημάδεψαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το πρόγραμμα της COSMOTE TV, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Στο COSMOTE HISTORY HD, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν ένα ολοήμερο αφιέρωμα που περιλαμβάνει 17 ντοκιμαντέρ, με θέμα το έπος του 40’ και τη σθεναρή αντίσταση των Ελλήνων απέναντι σε Ιταλούς και Γερμανούς.

Παράλληλα, στο COSMOTE CINEMA 2HD θα προβληθούν back-to-back βραβευμένες πολεμικές ταινίες που άφησαν εποχή.

Ολοήμερο αφιέρωμα στο COSMOTE HISTORY HD

Ανήμερα της επετείου, από τις 08.00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, το COSMOTE HISTORY HD θα προβάλλει 17 ντοκιμαντέρ που αναβιώνουν τα καθοριστικά γεγονότα και τις ανθρώπινες ιστορίες του B’ παγκοσμίου πολέμου. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της νέας σειράς ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV «Στα Φτερά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» (Τρίτη 28/10, 22.00) για τον άγνωστο αεροπορικό αγώνα της Ελλάδας την περίοδο του 40’. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, φωτογραφίες, ημερολόγια πτήσεων και μαρτυρίες, η σειρά παρουσιάζει τις θυσίες των Ελλήνων αεροπόρων, τις στρατηγικές αποστολές και τις ιστορικές στιγμές που σημάδεψαν την ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο των αιθέρων.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν, ντοκιμαντέρ σε παραγωγή και συμπαραγωγή της COSMOTE TV, όπως «Ένδοξα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού» (10.00 & 13.00), «Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς: Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944» (11.00), «Ρωμανιώτες: Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων» (14.50), «Η μέρα που τελείωσε ο πόλεμος» (12.10), «Η Μάχη της Κρήτης - Όταν ο Ερμής κράτησε την αναπνοή του» (00.00) κ.ά.

Παράλληλα, θα προβληθούν και δύο επεισόδια της εκπομπής «Μηχανή του Χρόνου» (18.00 & 23.00) για την πρώτη νίκη του ελληνικού στρατού στον πόλεμο του ’40 στην Πίνδο, καθώς και για τη δράση του Ιβάνωφ, του μεγαλύτερου σαμποτέρ που έδρασε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

5 πολεμικές ταινίες back-to-back στο COSMOTE CINEMA 2HD

Με την back-to-back προβολή 5 εμβληματικών πολεμικών ταινιών τιμάει την 28 η Οκτωβρίου τo COSMOTE CINEMA 2HD. Το αφιέρωμα θα ξεκινήσει από τις 14.00 με την προβολή της ταινίας «Κυβερνήτης», που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν η γυρισμένη στη Ρόδο ταινία «Απόδραση στην Αθήνα» (16.00) και το «Περιμένοντας την Άνια» (18.00), μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Μάικλ Μορπούργκο.

Στις 19.50 θα προβληθεί η ταινία «Irena’s Vow», για την αληθινή ιστορία μιας Πολωνής που έκρυψε Εβραίους στο υπόγειο σπιτιού Γερμανού αξιωματικού για να γλιτώσουν από τους διωγμούς. Το αφιέρωμα θα «ρίξει αυλαία» με την βραβευμένη με 5 Όσκαρ ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν» (22.00), με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

