H Diesel παρουσιάζει το HAɄTE COUTURE, The more hate you wear the less you care

Ότι και να κάνεις online, πάντα υπάρχει κάποιος που θα σε κριτικάρει. Και όταν μας ‘’χτυπάει’’ το αναίτιο αυτό μίσος, οι περισσότεροι από μας, κάνουμε πίσω.. Όμως, το να κρυβόμαστε και να αισθανόμαστε άσχημα γι’ αυτό, δεν ωφελεί σε κάτι.

Η αλήθεια είναι, ότι όσο περισσότερο μοιράζεσαι το μίσος που λαμβάνεις και όσο το αντιμετωπίζεις με ειρωνεία και απαξίωση, τόσο λιγότερη δύναμη έχει και τόσο λιγότερο κακό σου κάνει. Γι’ αυτό λανσάρουμε το Haute Couture. Μία μοναδική συλλογή που σχεδιάστηκε για να κάνει ακριβώς αυτό: Να αποδυναμώσει το μίσος που δεχόμαστε.

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε να το κάνουμε αυτό είναι να μοιραστούμε τη δική μας εμπειρία! Πήραμε λοιπόν κάποια από τα hate που έχει δεχτεί η Diesel ως Brand όπως το “Diesel is Dead” και “Diesel is not cool anymore” και με υπερηφάνια τα μετατρέψαμε σε μοναδικά κομμάτια μόδας.

Και καθώς κανείς δε δέχεται περισσότερο μισός από τα celebrities και τα ονόματα που ακολουθούμε στα social media, ενώσαμε όλες αυτές τις διεθνείς προσωπικότητες σε ένα γκρουπ το οποίο συμπεριλαμβάνει τους Nicki Minaj, Gucci Mane, Bella Thorne, Bria Vinaite, Tommy Dorfman, Miles Heizer, Yovanna Ventura, Barbie Ferreira, Yoo Ah-In and Jonathan Bellini για να μας βοηθήσει να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα!

"The more hate you wear the less you care."

Οι άνθρωποι αυτοί διάλεξαν τα χειρότερα σχόλια που έχουν δεχτεί ποτέ κι εμείς σχεδιάσαμε αποκλειστικά τα Haute Couture κομμάτια για τον καθένα από αυτούς.

Τη Nicki Minaj την έχουν αποκαλέσει “The Bad Guy.” Ο Gucci Mane δέχτηκε το σχόλιο “Fuck You, Imposter.” Η Bella Thorne was ονομάστηκε “Slut.” και ο Tommy Dorfman αποκαλέστηκε “Faggot.” Όλα αυτά τα σχόλια αποτελούν τώρα μία limited edition συλλογή που θα είναι διαθέσιμη από τις 19 Σεπτεμβρίου στο diesel.com

Η Diesel θα ανεβάσει στα social media με μία σειρά από βίντεο για το κάθε μέλος του cast. Στα video οι πρωταγωνιστές χορεύουνε και με ειρωνικό τρόπο ‘’γλεντάνε’’ το μίσος που έχουν δεχτεί και μας μεταφέρουν το μήνυμα της καμπάνιας.

Αυτό το κάνουμε για να εμπνεύσουμε όλους εκεί έξω, να δημιουργήσουν το δικό τους μοναδικό Haute Couture κομμάτι. Από τις 6 Οκτωβρίου στα Diesel Stores στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι πελάτες μας θα μπορούν να δημιουργούν το δικό τους μοναδικό κομμάτι και να φορούν το χειρότερο σχόλιο που έχουν δεχτεί ποτέ. Μέρος των εσόδων των πωλήσεων αυτών των κομματιών θα διατεθεί από τη Diesel για την υποστήριξη των anti-bullying και cyberbullying προγραμμάτων διαφόρων χωρών μέσω του του OTB foundation.

