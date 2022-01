Ο Καρώνης για τα stock options, τα drones της ALTUS και ο «παραπλανητικός» Λογοθέτης

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Ο Καρώνης για τα stock options

Καθώς στην στήλη της παρελθούσας Παρασκευής και ειδικά στο θέμα της Viva Wallet είχαμε αναφερθεί στη νομοθεσία για τα δικαιώματα προαίρεσης (stock options) και στην επίκληση της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση με τον επικεφαλής της JP Morgan Jamie Dimon, θα ήταν παράλειψη να μην προβάλουμε και τη θέση του ιδρυτή της Viva Wallet Χάρη Καρώνη για το θέμα αυτό. Σε ανάρτηση που έκανε χθες στον προσωπικό του λογαριασμό στο LinkedIn ο Χάρης Καρώνης ανέφερε τα εξής: «Η VivaWallet έχει διανέμει 35.000 stock options σε 200 στελέχη της και αυτά θα μετατραπούν στην φάση αυτή σε μετοχές και θα αγοραστούν στα €1.280 από τους μετόχους (JPM & WRL). Σε αυτά θα εφαρμοστεί φόρος 15% μετά την σχετική αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση αντί για 50% που ήταν πριν. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγή θα δημιουργηθεί νέο πρόγραμμα (stock options plan) από το οποίο τα στελέχη αυτά θα πάρουν αυτόματα τον ίδιο αριθμό stock option που είχαν πριν ενώ παράλληλα νέα στελέχη που θα μπουν στο νέο αυτό πρόγραμμα και θα πάρουν από τις 15.000 επιπλέον μετοχές. Με απλά λόγια στην φάση αυτή 200 στελέχη μας θα πάρουν από €50.000 μέχρι και €4εκ σε μετρητά και μετοχές. Στόχος μάλιστα των μετόχων (JPM & WRL) είναι να μεγαλώσουν επιπλέον τον αριθμό των stock option στα επόμενα χρόνια για να συγκεντρώσουν τους καλύτερους που υπάρχουν!». Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντική αποδεικνύεται η μείωση του φόρου για τους εργαζόμενους της Viva Wallet, δεδομένων των μεγάλων προσόδων από stock options που θα έχουν την προσεχή τριετία.

Το γκεσέμι και ο Θόδωρος

Για να μην αλλάξουμε θέμα, γκεσέμι ή γκισέμι ή κεσέμι, ανάλογα με το σε ποια περιοχή της Ελλάδος βρίσκεται κάποιος, ονομάζεται το τραγί ή το κριάρι που ηγείται και οδηγεί το κοπάδι. Με μια κάπως βουκολική διάθεση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης παρομοίασε χθες την JP Morgan ως γκεσέμι. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης ο κ. Σκυλακάκης τόνισε πως «αυτές οι εμβληματικές επενδύσεις, των μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών, είναι σαν τους αρχηγούς του «κοπαδιού» των επενδυτών. Όταν κάποιοι, μεγάλοι επενδυτές έρχονται σε μία χώρα, ακολουθούν οι άλλοι σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Έχουν, δηλαδή, πολλαπλάσια αξία, από τη μεγάλη αξία που έχουν οι ίδιες οι επενδύσεις». Στα δικά μας τα μάτια, η αναφορά αυτή περισσότερο ταιριάζει με τον τρόπο που ψηφίζουν οι βουλευτές στο ελληνικό Κοινοβούλιο και λιγότερο με το πως επενδύουν οι διεθνείς επενδυτές…

Η Meta επενδύει στην Ελλάδα

Ο Αλέξης Πατέλης προ ημερών είχε προαναγγείλει δύο σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις. Η μία αφορούσε στην απόκτηση από την JP Morgan του 48,5% της Viva Wallet, έναντι 1,05 δισ. ευρώ περίπου. Η δεύτερη επένδυση είναι λίγο πιο «μυστηριώδης». Το μόνο που διαρρέει από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως η αξία της είναι πέριξ των 100 εκατ. ευρώ. Αν, όμως, οι πληροφορίες της στήλης ευσταθούν ίσως να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με εκείνη της JP Morgan. Όπως μαθαίνουμε, ο επενδυτής δεν είναι άλλος από τη Meta, ήτοι τη μητρική εταιρεία του Facebook, του Instagram και του WhatsApp. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με εξαγορά, μόνο που ο στόχος δεν είναι τόσο ευδιάκριτος. Πάντως, ακούγεται ότι είναι startup που έχει αναπτύξει εξειδικευμένες τεχνολογίες στο χώρο του ήχου, έχει παρουσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχουν επενδύσει σε αυτήν τουλάχιστον δυο venture capital του Equifund. Θα αναμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις…

Η αξιοπρόσεκτη ALTUS

Η ALTUS LSA Εμπορική Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία είναι μια ειδική περίπτωση που αξίζει προσοχής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 στα Χανιά από τον αεροναυπηγό Ζαχαρία Σαρρή με αρχικό σκοπό την εκπόνηση μελετών σε θέματα οργάνωσης, σύμπραξης και λειτουργίας επιχειρήσεων, αλλά και επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Μέσα όμως σε δέκα χρόνια «άνοιξε τα φτερά της» και κατάφερε να εδραιωθεί στο χώρο των μη επανδρωμένων συστημάτων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Πλέον, η ALTUS LSA έχει επεκταθεί σε τομείς όπως η επιτήρηση θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, η συλλογή πληροφοριών από αέρα, το ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance), οι περιβαλλοντικές εφαρμογές, η διαχείριση φυσικών καταστροφών, οι εφαρμογές Geographic Information System (GIS), η επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, οι αποστολές Ερευνάς και Διάσωσης, και πολλές άλλες. Την τελευταία πενταετία, η ALTUS LSA, η οποία έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης Χειριστών Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, έχει εκτελέσει με επιτυχία ποικιλία συμβολαίων για φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα Ελληνικά Σώματα Ασφαλείας, για σώματα ασφαλείας και φορείς του εξωτερικού, αλλά και για φορείς της ευρωπαϊκής ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Αυτήν την περίοδο η ALTUS LSA τρέχει ένα πρόγραμμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό αφορά στην ανάπτυξη και στην πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου αυτόνομου μη επανδρωμένου συστήματος μεγάλης αυτονομίας με καύσιμο το υδρογόνο. Το εν λόγω σύστημα θα διεξάγει αναλυτικές μελέτες στον πυθμένα της θάλασσας, τα αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται με πρωτοποριακό τρόπο σε θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα στην επιφάνειας της θάλασσας και από εκεί σε κέντρο επιχειρήσεων. Με απλά λόγια μιλάμε για μια Χανιώτικη εταιρεία με τεχνολογία state of the art.

Ο «παραπλανητικός» Λογοθέτης

Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά 29 φορές αναφέρεται η λέξη «παραπλάνηση» (misleading) στη απόφαση που εξέδωσε ο βρετανός δικαστής Andrew Baker και με την οποία δικαίωσε τον fund manager Βίκτωρ Πιζάντε στη δικαστική του διαμάχη με τον εφοπλιστή Γιώργο Λογοθέτη. Η απόφαση που εκδόθηκε την Παρασκευή (διαβάστε εδώ) και την οποία απεκάλυψε πρώτο το mononews προχθές Σάββατο, αφορά στην καταγγελία για εμπορική απάτη που κατέθεσε στα βρετανικά δικαστήρια ο Βίκτωρ Πιζάντε και οι εταιρείες συμφερόντων του BCA Shipping Investment και Swindon Holdings & Finance κατά του Λογοθέτη και εταιρειών του. Ο Πιζάντε κατέφυγε στην βρετανική δικαιοσύνη ισχυριζόμενος ότι αν και το 2014 ο εφοπλιστής του πρότεινε να αγοράσουν 50:50 φορτηγά πλοία και έτσι έγιναν μέτοχοι στη Netley Holdings, μοναδικής μετόχου σε τέσσερεις πλοιοκτήτριες εταιρείες, ωστόσο εν συνεχεία μια κοινοπραξία της Lomar (άλλης εταιρείας της Libra Group του Λογοθέτη) με κονδύλια του fund KKR απέκτησε την ιδιοκτησία δύο πλοίων της Netley, παραπλανώντας τον fund manager. Ο Πιζάντε και οι δικηγόροι του υποστήριξαν πως εάν ο Λογοθέτης δεν τον είχε παραπλανήσει, τότε οι BCA Shipping Investment και Swindon Holdings & Finance θα είχαν εισπράξει πολλά εκατομμύρια από διανομές πωλήσεων των πλοίων και εμπορικές συμφωνίες. Ο βρετανός δικαστής Andrew Baker υιοθέτησε πλήρως την επιχειρηματολογία της πλευράς Πιζάντε για παραπλάνηση του από τον Γιώργο Λογοθέτη και επιδίκασε 6,75 εκατ. δολάρια υπέρ του fund manager συν τους τόκους. Αυτό που έχει ειδική σημασία είναι οι διαρκείς αναφορές που κάνει ο δικαστής στην παραπλανητική συμπεριφορά του εφοπλιστή. Το Over the Counter απευθύνθηκε στην πλευρά Λογοθέτη για σχολιασμό της απόφασης. Εκπρόσωπος της Libra Group απάντησε ως εξής: «Το Libra Group σέβεται την απόφαση του Δικαστηρίου, από την οποία είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι και με την οποία διαφωνούμε κατηγορηματικά. Η συνεπένδυση αυτή ήταν περίπλοκη και ο κ. Πιζάντε, εξαιρετικά έμπειρος επενδυτής, είχε πλήρη ενημέρωση και γνώση των σχετιζόμενων με αυτήν κινδύνων. Η ειρωνεία της υπόθεσης δε, είναι ότι, εάν είχε επιλέξει να κάνει τη δέουσα υπομονή και δεν είχε πανικοβληθεί, το αποτέλεσμα για αυτόν θα ήταν πολύ διαφορετικό. Η συμπεριφορά του κ. Πιζάντε αποτελεί δίδαγμα στην πικρία και τη χειραγώγηση και δεν εκπλαγήκαμε με το γεγονός ότι επέλεξε να κινήσει νομικές διαδικασίες, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τα παράπονά του εξωδικαστικά. Αν και λυπούμαστε που αυτό το θέμα δεν μπόρεσε να επιλυθεί φιλικά και επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας, ελπίζουμε ότι και τα δύο μέρη θα μπορέσουν σύντομα να προχωρήσουν και να θέσουν ένα τέλος στο θέμα αυτό».

