Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ έρχονται από την Πρωτοχρονιά. Αυτό ισχύει λόγω της πιο χαμηλής παρακράτησης στον φόρο με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα έχουν οικογένειες με παιδιά, οι νέοι μέχρι 30 ετών και οι έχοντες μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς, συνταξιούχοι αλλά και μισθωτοί, που βγάζουν τον χρόνο 40.000 ευρώ και δεν έχουν παιδιά, θα κερδίζουν ετησίως 600 ευρώ, όσοι έχουν ένα παιδί 1.000 ευρώ, όσοι έχουν δύο παιδιά 1.400 ευρώ, όσοι έχουν τρία παιδιά 2.300 ευρώ και οι πολύτεκνοι θα έχουν κέρδος έως 4.300 ευρώ.

Για νέους έως 25 ετών η μείωση φόρου για εισόδημα 30.000 ευρώ είναι στα 3.300 ευρώ και για νέους έως 30 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ το όφελος είναι 1.300 ευρώ.

Τα αφορολόγητα όρια

Με τη εφαρμογή της νέας κλίμακας τα αφορολόγητα όρια για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες ανέρχεται σε:

8.643 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά,

10.000 ευρώ για φορολογούμενους με 1 παιδί,

11.375 ευρώ από 11.000 ευρώ για 2 παιδιά,

14.364 ευρώ από 12.000 ευρώ για 3 παιδιά

27.100 ευρώ από 13.000 ευρώ για 4 παιδιά

Τα κέρδη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Διαβάστε επίσης