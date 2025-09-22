Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

Περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εκτιμάται πως θα κερδίσουν μεσοσταθμικά 1,5 έως 2 μισθούς κάθε χρόνο

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένεται να αυξηθούν, κατά μέσο όρο, κατά 1,5 έως 2 επιπλέον μισθούς ετησίως μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς θα αρχίσουν σταδιακά να εφαρμόζονται τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Όπως επισήμαναν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια

Η πρώτη αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου, δηλαδή τον επόμενο μήνα, όταν θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα αναμορφωμένα ειδικά μισθολόγια.

Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται, μεσοσταθμικά, κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.

Σημειώνεται πως έχει προηγηθεί η καθιέρωση και χορήγηση του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, που σημαίνει σε διάστημα τριών μηνών ο μέσος ένστολος θα έχει δει τον μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται κατά περισσότερα από 200 ευρώ.

Ιδιαίτερα ωφελημένοι οι ένστολοι από τη φορολογική μεταρρύθμιση λόγω ταχείας ένταξης στην αγορά εργασίας

Επόμενος «σταθμός» είναι ο Ιανουάριος, όταν θα ενεργοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής για ατομικά εισοδήματα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 20%, έναντι 22% σήμερα. Στο κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση θα περιοριστεί από το 28% στο 26%, ενώ όσοι εισπράττουν 30.000 έως 40.000 ευρώ θα δουν τον συντελεστή να υποχωρεί στο 34%, αντί για 36% που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Ακόμα μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη για οικογένειες με παιδιά, καθώς θα έχουν πρόσθετη φοροελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Ιδιαίτερα κερδισμένοι θα είναι, ωστόσο, και οι νέοι: όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα έως 30 ετών η φορολόγηση για το συγκεκριμένο κλιμάκιο θα ανέρχεται στο 9%.

Οι φοροελαφρύνσεις για τους νέους αφορούν άμεσα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών συνήθως εισέρχονται νωρίς στην αγορά εργασίας, προτού συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Συνεπώς, θα απολαύσουν τα φορολογικά οφέλη για περισσότερα χρόνια του εργάσιμου βίου τους.

Όμως και τα πρεσβύτερα στελέχη θα δουν τις μηνιαίες παρακρατήσεις να μειώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο πραγματικός μισθός τους, με ακόμα μεγαλύτερα οφέλη αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.

Παραδείγματα για νέους ένστολους μετά και τις φορολογικές μειώσεις του Ιανουαρίου

Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που παρέθεσε κατά τη σημερινή ενημέρωση συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ανθυπολοχαγός, που είναι ο πρώτος βαθμός που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων, έως 25 ετών: θα δει μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου τις καθαρές αποδοχές του να πηγαίνουν από τα 1.151 ανά μήνα στα 1.352, δηλαδή θα έχει αύξηση 201 ευρώ. Αυτό ισοδυναμεί με περισσότερα από 2.400 ευρώ τον χρόνο.

Αν είναι μεταξύ 26 και 30 ετών, θα πάει από τα 1.199 ευρώ καθαρά στα 1.395 ευρώ, δηλαδή θα δει βελτίωση του μισθού του κατά 196 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή σχεδόν 2.400 ευρώ τον χρόνο.

Στην περίπτωση της Αστυνομίας. αρχιφύλακας 22 ετών, νεοδιορισμένος απόφοιτος της Σχολής Αστυνομίας, μέχρι 25 ετών: λαμβάνει σήμερα καθαρά 947 ευρώ, όμως οι αποδοχές του αυξηθούν στα 1.040 τον Ιανουάριο, άρα θα δει αύξηση της τάξης των 93 ευρώ μηνιαίως, ήτοι περίπου 1.100 ευρώ παραπάνω τον χρόνο.

Η νέα αύξηση του βασικού μισθού

Η τέταρτη αύξηση για τους ένστολους, σε διάστημα εννέα μηνών, θα έρθει τον Απρίλιο, όταν και θα δοθεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πλέον καλύπτει και το Δημόσιο.

Θα πρόκειται για την έκτη αύξηση της βασικής αμοιβής από το 2019 και θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τόσο τα συνδεδεμένα επιδόματα όσο και τις «ξεπαγωμένες» πλέον τριετίες, επιφέροντας πολλαπλά οφέλη σε όλους τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων των ενστόλων, που θα δουν έμμεση και άμεση βελτίωση των απολαβών τους.

Χάρη σε όλα αυτά τα μέτρα, τα περίπου 150.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας εκτιμάται πως θα κερδίσουν μεσοσταθμικά 1,5 έως 2 μισθούς κάθε χρόνο.

