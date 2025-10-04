Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποια ημέρα ξεκινούν οι πληρωμές

Οι ημερομηνίες καθορίζονται βάσει του διαχωρισμού σε συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών

date 2025-10-04

Αγορά Βλάλη (Καπάνι), Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2024

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Νοέμβριο 2025.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες καθορίζονται βάσει του διαχωρισμού σε συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών, ως εξής:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

