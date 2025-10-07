Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street
Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
00.00/
1'
Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (6/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η επιχειρηματική συμφωνία AMD-OpenAI έδωσε ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο, αναζωπυρώνοντας τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 63,31 μονάδων (–0,14%), στις 46.694,97 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 161,16 μονάδων (+0,71%), στις 22.941,66 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,49 μονάδων (+0,36%), στις 6.740,28 μονάδες.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street
23:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:36 ∙ LIFESTYLE
Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»
22:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο
15:02 ∙ LIFESTYLE
Θοδωρής Φέρρης: Είναι ζευγάρι με την Ιλένια Ουίλιαμς;
21:18 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»
20:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος