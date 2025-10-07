Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street

Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (6/10) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η επιχειρηματική συμφωνία AMD-OpenAI έδωσε ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο, αναζωπυρώνοντας τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 63,31 μονάδων (–0,14%), στις 46.694,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 161,16 μονάδων (+0,71%), στις 22.941,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,49 μονάδων (+0,36%), στις 6.740,28 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:00ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Στις φλόγες ιστιοφόρο – Ώρες αγωνίας για τέσσερις επιβαίνοντες

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street

00:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες για Γάζα: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστες έκλεψαν μηχανάκι μέρα μεσημέρι - Βίντεο-ντοκουμέντο

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Η ΕΕ πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025: Το εντυπωσιακό «Φεγγάρι της Συγκομιδής» στις 7 Οκτωβρίου

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Μυκηναϊκό Οικισμό στο Μακρυχώρι - Σε εξέλιξη οι έρευνες

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Η μοναξιά της εξουσίας: Ο Μακρόν περπατάει ολομόναχος κατά μήκος του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνού - Βίντεο

23:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη - Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

22:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πάνω από δύο χρόνια ο κ. Τσίπρας, ως βουλευτής, δεν έχει κάνει καμία ομιλία ή παρέμβαση»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης: Στόχος μας είναι το κοινό ψηφοδέλτιο - Ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ

22:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πού κυμαίνεται η τιμή

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Μπασάρ αλ Άσαντ νοσηλεύεται στη Μόσχα μετά από «απόπειρα δηλητηρίασης»

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

15:02LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Είναι ζευγάρι με την Ιλένια Ουίλιαμς;

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο μεγάλος γιος της Τίνα Τέρνερ, σε ηλικία 67 ετών

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη παραπέμπεται η συνοδηγός από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 21χρονη Έμμα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε η ελληνορθόδοξη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Λβιβ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ