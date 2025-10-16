Morgan Stanley και Bank of America «έσωσαν» τη συνεδρίαση στη Wall Street

Χωρίς σαφή κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη (15/10) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ξεχώρισε το ράλι των μετοχών της Morgan Stanley και της Bank of America, καθώς τα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν έδειξαν ότι η κερδοφορία τους ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 17,15 μονάδων (–0,04%), στις 46.253,31 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 148,37 μονάδων (+0,66%), στις 22.670,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 26,75 μονάδων (+0,40%), στις 6.671,06 μονάδες.

