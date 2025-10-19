Συνεχίζεται το «πρέσινγκ» στην κυβέρνηση για επέκταση περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση

Ολοένα και πιο ασφυκτικό γίνεται το «πρέσινγκ» από παράγοντες της αγοράς στην κυβέρνηση για επέκταση των οριζόντιων περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στα αστικά κέντρα της επικράτειας (δηλαδή, απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών), με σκοπό να ανέβει η προσφορά στη στέγη κι έτσι να υποχωρήσουν οι τιμές των ενοικίων αλλά και της απόκτησης κατοικίας, όπως σημειώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Προς το παρόν, τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το οικονομικό επιτελείο βρίσκονται στη διαδικασία του σχεδιασμού των μέτρων, ειδικά σε πόλεις που αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Πάντως, η λύση που προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι οριζόντιοι περιορισμοί, θέλοντας να δει άμεσα αποτελέσματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αν και δεν έχουν ληφθεί ακόμη οι τελικές αποφάσεις, η λύση για αυξημένη φορολόγηση στα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις πηγαίνει στο συρτάρι. Τούτο διότι κρίθηκε πως παρ’ ότι θα έφερνε πρόσθετα έσοδα στα δημόσια ταμεία, δεν θα απέδιδε σε ό,τι αφορά την προσφορά στέγης. Επιπλέον, θα μπορούσε να δημιουργήσει και κίνητρα για «κρυφά» διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπερ σημαίνει νέες εστίες φοροδιαφυγής, όπως επισημαίνει ακόμη ο «Ελεύθερος Τύπος».

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι πιθανότατα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις τον Δεκέμβριο από τον πρωθυπουργό, κατά την εισήγηση για τον προϋπολογισμό του 2026, βάσει του δημοσιεύματος.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τα Airbnb δεν επηρεάζουν τα ενοίκια

Πάντως, σε πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σημειώνεται ότι «η βραχυχρόνια μίσθωση στηρίζει την εθνική οικονομία, τον τουρισμό, την απασχόληση και τη μέση ελληνική οικογένεια».

«Περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι δουλεύουν ή ζουν χάρη στη βραχυχρόνια. Από τον τεχνικό που επισκευάζει το κλιματιστικό, μέχρι την καθαρίστρια, τον οδηγό, τον φούρναρη και τον προμηθευτή.

Ο εσωτερικός τουρισμός άνθισε χάρη στη βραχυχρόνια μίσθωση: Χιλιάδες Έλληνες που πριν δεν μπορούσαν να κάνουν διακοπές, σήμερα μπορούν να ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους. Η βραχυχρόνια προσφέρει πολύ πιο προσιτές τιμές από τα ξενοδοχεία, επιτρέποντας στον απλό εργαζόμενο να απολαύσει τη χώρα του. Αυτό είναι τουρισμός για όλους», σχολιάζει η επικεφαλής του Συλλόγου Οικονομίας και Διαμερισμού (Airbnb), Θεοδώρα Δήμα.

Συμπληρώνει πως «συμβάλλει περί τα 11 δισ. ευρώ ετησίως στην ελληνική οικονομία, που αντιστοιχεί στο 1/20 του ΑΕΠ», ενώ, ζητά από την κυβέρνηση να δει τα πραγματικά δεδομένα της μελέτης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πριν νομοθετήσει, να ενεργοποιήσει τα 2,28 εκατ. κενά σπίτια και να καλέσει σε διάλογο τους ανθρώπους της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πιερρακάκης: «Δεν θέλουμε να “δαιμονοποιήσουμε” έναν κλάδο που δίνει σημαντικά έσοδα στη χώρα»

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι «παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Δεν θέλουμε να “δαιμονοποιήσουμε” έναν κλάδο που δίνει σημαντικά έσοδα στη χώρα, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική αξιοποίηση και στη δυνατότητα των πολιτών να έχουν προσιτή στέγη».

«Ήδη έχουμε πάρει μέτρα και επεκτείνουμε το 2026 την απαγόρευση διάθεσης νέων κατοικιών σε τρία διαμερίσματα της Αττικής. Ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες στο στεγαστικό μάς αναγκάζουν να εξετάζουμε πρόσθετες παρεμβάσεις.

Υπάρχουν εισηγήσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν έχουμε λάβει ακόμη αποφάσεις, αλλά είναι σαφές ότι αν χρειαστεί, θα κινηθούμε αποφασιστικά για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών», δήλωσε σε συνέντευξη στη Real News (05/10).

Βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πάντως, στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και στην πτυχή που αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, η Ελλάδα αναμένεται να έχει ενισχύσεις και από την Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προανήγγειλε Σύνοδο Κορυφής για το στεγαστικό, μιλώντας από τις Βρυξέλλες. «Χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία, τους νομοθέτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενωθούν», ανέφερε, δίνοντας μία «γεύση» για τις προτάσεις που θέλει να κάνει η Κομισιόν.

«Πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να καταστούν δυνατά τα μέτρα. Πρέπει να γίνει πολύ ευκολότερη η κατασκευή νέων κατοικιών και φοιτητικών εστιών. Η Επιτροπή θα προτείνει νομική πρωτοβουλία σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ζητημάτων», συμπλήρωσε.

