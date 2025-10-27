Πόθεν έσχες 2025: Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων
Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η ημερομηνία υποβολής «πόθεν» έσχες για τους υπόχρεους
Παράταση δίνεται στην υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων «πόθεν έσχες» για την χρήση του 2024 με τροπολογία που κατατέθηκε την περαμένη Παρασκευή (24/10) στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, με τροπολογία που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» παρατείνεται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023.
